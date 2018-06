Perspective încurajatoare pentru luptele româneşti

« Alte stiri din categoria Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, susţine că luptele româneşti traversează o perioadă bună şi crede că sportivii din loturile naţionale pot obţine rezultate importante şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. „Federaţia Română de Lupte traversează o perioadă destul de bună în ultima vreme. De la recentele Campionate Europene ne-am întors cu prima medalie de aur după o perioadă de 11 ani (n.r. - câştigată de Mihai Mihuţ). A fost cel mai bun rezultat al României din ultimii 30 de ani ca număr de medalii (n.r. - cinci medaliile obţinute la CE din Rusia, una de aur, una de argint şi trei de bronz). Cred cu tărie că la Tokyo putem face o figură frumoasă”, a spus Răzvan Pîrcălabu.

Tot la Jocurile Olimpice de la Tokyo este şi gândul performerului botoşănean Alin Alexuc, singurul luptător român prezent la ultimele două ediţii ale celor mai importante întreceri sportive: Londra 2012 şi Rio 2016. „De când am simţit ce înseamnă pentru un sportiv Jocurile Olimpice mă gândesc numai la ele. Îmi doresc foarte mult o medalie la Tokyo. Muncesc pentru asta. Am fost la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, la Londra şi la Rio, şi din păcate nu am reuşit să iau medalia la Rio, dar sper să o fac la Tokyo. Mintea mea stă doar la Jocurile Olimpice”, a declarat Alin Alexuc.

Preşedintele FRL le-a mulţumit sportivilor din loturile naţionale care au făcut ca FRL să urce în clasamentul disciplinelor sportive din România. „Le mulţumesc sportivilor din loturile noastre, pentru că prin rezultatele lor au clasat federaţia noastră pe locurile fruntaşe din România. Sper ca şi în perioada următoare luptele româneşti să facă surprize plăcute”, a conchis Pîrcălabu.