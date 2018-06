Halep a trecut şi de Kerber

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Angelique Kerber, cap de serie 12, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Halep (26 de ani), finalistă anul trecut şi în 2014, a obţinut o victorie muncită, după două ore şi 14 minute. Românca a început agresiv meciul, dar a comis multe erori şi s-a trezit condusă cu 4-0. Halep a revenit în joc şi a pus presiune pe adversara sa, a recuperat trei ghemuri, dar Kerber (30 de ani) s-a desprins la 5-3. Halep a lupte în continuare şi a reuşit să trimită setul în tiebreak, unde germanca s-a impus cu 7-2.

Simona Halep a controlat setul secund încă din start, începând cu break, iar apoi şi-a păstrat avansul până la final, încheind actul al doilea cu 6-3, pe fondul unei scăderi fizice în jocul germancei.

Simona a început bine şi setul decisiv, cu 2-0, dar apoi şi-a pierdut serviciul. Halep a dominat clar jocul, Kerber făcând faţă din ce în ce mai greu fizic, astfel că setul s-a încheiat cu 6-2, după 34 de minute.

„Mereu au fost meciuri grele cu ea, dar după primul set am rămas puternică şi nu am renunţat. Am greşit mult la început, am încercat să fac prea mult, dar apoi am găsit ritmul. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam că este dificil, pentru că returnează orice minge şi fiecare punct este foarte lung. Nu sunt neapărat obişnuită cu asta, pentru că tenisul de azi este diferit, dar de fiecare dată când joc împotriva ei dau tot ce am mai bun şi sunt foarte fericită că am reuşit să fac asta şi în meciul de azi (n.r. - ieri). Am fost prea agresivă la început şi nu mi-a ieşit jocul, pentru că ea dă mingi foarte joase şi sunt dificil de returnat, dar apoi am schimba tactica şi am reuşit să câştig”, a explicat Simona Halep.

Românca a avut un as, a comis două duble greşeli, a avut procentaje mai bune la punctele cu ambele servicii (60%-58%, respectiv 53%/38%), a adunat 26 de winners şi a făcut nu mai puţin de 46 de erori neprovocate. Kerber a reuşit doi aşi, a făcut trei duble greşeli, a avut 24 de winners şi 53 de greşeli forţate.

Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Kerber. În ianuarie, la ultimul lor duel, Halep a învins-o pe Kerber în semifinalele turneului Australian Open, cu 6-3, 4-6, 9-7, după un meci dramatic.

Duel cu Muguruza pentru fotoliu de lider

Halep şi-a asigurat 780 de puncte WTA şi 560.000 de euro, iar în penultimul act o va înfrunta pe Garbiñe Muguruza, victorioasă cu 6-2, 6-1 în faţa rusoaicei Maria Şarapova, în alt sfert de finală. „Meci greu”, a spus Halep, adăugând: „Azi (n.r. - ieri) a fost un meci dificil, dar voi încerca să mă refac şi să fiu pregătită pentru semifinala de mâine (n.r. - astăzi)”. Miza duelului cu iberica nu este doar prezenţa în ultimul act, ci şi locul 1 mondial. Învingătoarea nu doar că va juca pentru trofeu, dar va fi şi pe prima poziţie la finalul turneului.

Muguruza (24 de ani, 3 WTA) are 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a învins-o în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, în 2015 în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a înregistrat în 2015, în optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, în semifinale, iberica a beneficiat de retragerea româncei, accidentată.