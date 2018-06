Lobonţ: "Cartierul general va fi în Italia"

« Alte stiri din categoria Sport

Portarul Bogdan Lobonţ a declarat după ce s-a retras din activitatea de jucător, că va avea „cartierul general” în Italia, fără să precizeze ce carieră va îmbrăţişa. „Jucătorii au fost actorii principali. Mie mi-au făcut un cadou, mi-au lăsat ultimele patru minute. A fost o seară plină de emoţie. Nici la debut nu am avut aşa emoţii, dar trăiesc cu plăcere aceste emoţii. Cu siguranţă nu o să mă mai întâlnesc cu astfel de momente. Este o etapă în parcursul meu, mă duc mai departe, începe alta, mult mai frumoasă. Deocamdată, mă bucur de această seară minunată, de mâine (n.r. - astăzi) încolo o să am timp să îmi aşez gândurile şi ofertele. O să aflaţi cu siguranţă despre viitorul meu. Cartierul general va fi în Italia. Am avut lacrimi în ochi în această seară", a declarat fostul portar al echipei AS Roma.

Despre momentul retragerii lui Lobonţ de la echipa naţională a vorbit şi Cosmin Contra la conferinţa de presă. „Am vorbit cu Bogdan încă de la început şi i-am spus că dacă scorul ne va permite, atunci îl voi introduce în ultimele minute. Dorinţa lui a fost să intre în minutul 86, pentru că azi a bifat selecţia cu numărul 86, dar din păcate, o fază m-a împiedicat să fac asta. Oricum, bucuria de pe faţa sa a fost evidentă. Este un mare portar”, a spus Contra.