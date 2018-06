Optimism după meciul cu Finlanda

« Alte stiri din categoria Sport

Selecţionerul Cosmin Contra a lăudat atitudinea jucătorilor români după victoria cu 2-0, cu Finlanda, considerând amicalul un test reuşit, însă este convins că meciurile oficiale vor arăta altfel, mai grele. Cu toate acestea, tehnicianul susţine că are credinţa că „tricolorii” se pot bate de la egal la egal cu echipele din grupă, în Liga Naţiunilor. „Sunt fericit. Dacă după meciul cu Chile am spus că nu sunt mulţumit de anumite momente de joc, când calitatea jocului nostru a suferit; astăzi (n.r. - marţi seară) cred că am făcut un meci bun împotriva unei echipe nordice, bune. E o victorie meritată. Mă bucur că suntem pe plan ascendent atât ca joc, cât şi ca rezultate. Ceea ce m-a bucurat a fost atitudinea jucătorilor, pentru că nu e uşor într-o perioadă în care ar fi trebuit să fie în vacanţă ei au venit la echipa naţională şi s-au antrenat foarte bine. Nu ne îmbătăm cu apă rece, le-am şi zis băieţilor, dar dacă vom evolua ca în seara asta, cred că la la startul Ligii Naţiunilor o să ne putem bate de la egal la egal cu cele trei echipe din grupă”, a spus Contra.

Selecţionerul a mai declarat că în meciul cu Finlanda au lipsit şase titulari. „Nu au fost prezenţi din diferite motive, medicale sau din cauza cluburilor şi am vrut să văd alţi jucători. Se poate întâmpla ca în septembrie mulţi jucători să fie accidentaţi sau să nu fie în formă bună, să nu joace la echipele de club şi atunci vreau să văd toţi jucătorii care pot să mă ajute”, a afirmat Contra, în conferinţa de presă de după meci. El consideră că Budescu nu este pregătit fizic: „Şi-a dorit să facă ceea ce i-am cerut eu, a făcut şi faza defensivă, a băgat şi alunecare. Budescu are acea sclipire prin care în orice moment al meciului îţi poate face ceva diferit faţă de oricare alt jucător. Am vorbit cu el şi sper ca în pregătirea de vară să se pună foarte bine la punct din punct de vedre fizic şi să fie într-o formă foarte bună”.

Victorie fără dubii

România a învins reprezentativa Finlandei cu scorul de 2-0 (1-0), într-un meci amical desfăşurat marţi seara, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, şi care a marcat retragerea din activitate a portarului Bogdan Lobonţ.

„Tricolorii” i-au oferit lui Lobonţ o victorie, prin golurile marcate de Cristian Manea (minutul 37) şi Ciprian Deac (minutul 61).

Începutul a fost unul destul de tern, fără ocazii de poartă, prima acţiune notabilă venind în minutul 16, când micuţul Băluţă a reluat cu capul centrarea lui Budescu, însă fără probleme pentru Hradecky. Acelaşi Băluţă (minutul 24) a şutat în plasa laterală, la o acţiune mai consistentă. Budescu a încercat să îl surprindă pe Hradecky, mereu avansat, cu un lob de la peste 30 de metri (minutul 31), dar mingea s-a dus puţin peste transversală. Singura oportunitate a oaspeţilor în prima repriză a fost un şut al lui Taylor (minutul 33) razant cu vinclul.

Mitriţă (minutul 35) nu a reuşit să îl învingă din unghi pe Hradecky, la o ocazie foarte bună, dar apoi a avut o contribuţie majoră la deschiderea scorului, mingea respinsă de Hradecky la şutul său (minutul 37), fiind reluată în plasă de fundaşul Manea, la prima sa reuşită sub tricolor.

În partea secundă, România s-a desprins prin golul marcat de Deac (care a înscris şi la meciul cu Chile), în minutul 61, după o fază la care au contribuit Băluţă, Manea şi Mitriţă.

„Tricolorii” şi-au creat şi alte ocazii bune de gol, însă nu au mai reuşit să înscrie. Finlandezii au pus presiune în ultima parte a jocului, dar Tătăruşanu a fost la post la şutul lui Lod (minutul 68) de la distanţă, Vaisanen (minutul 87) a reluat peste poartă din mijlocul careului, iar Lobonţ a prins (minutul 90+2) mingea reluată din întoarcere de Karjalainen.

România a câştigat toate cele patru meciuri amicale disputate în acest an, 2-1 cu Israelul în deplasare, 1-0 cu Suedia la Craiova, 3-2 cu Chile în Austria şi 2-0 cu Finlanda la Ploieşti.

Următorul meci al naţionalei antrenate de Cosmin Contra va fi cu Muntenegru, pe 7 septembrie, pe teren propriu, la debutul în Liga Naţiunilor.