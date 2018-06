Botoşăneancă, speranţă a tenisului

« Alte stiri din categoria Sport

O puştoaică din Botoşani visează să devină noua Maria Şarapova a tenisului mondial.

Într-un moment în care majoritatea copilelor care practică tenisul o venerează pe Simona Halep, liderul mondial, Daria Ghibarsina, o puştoaică care nu a împlinit încă 12 ani şi care este considerată una dintre cele mai talentate jucătoare de tenis din România la categoria sa de vârstă, visează să calce pe urmele rusoaicei care a dominat o perioadă tenisului mondial.

Recent, jucătoarea care este legitimată la Clubul Sportiv (CS) Sănătatea Botoşani, s-a clasat pe locul 2 la un turneu internaţional la Arad. „În primul tur am învins o fată din Ungaria care este în lotul naţional. Apoi am jucat cu o fată care este pe locul 18 în România, de la Academia «Victor Hănescu». În al treilea tur am jucat cu o fată care este în lotul naţional al României, după care am întâlnit campioana naţională a Ucrainei. În finală am pierdut cu Alexia Mărginean, numărul doi, în România. Am câteva turnee câştigate la categoria 12 ani. Am fost la o selecţie la lotul naţional unde m-am clasat pe locul cinci. Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine, în special domnului Şoldănescu şi domnului Mircea Olaru”, a declarat Daria Ghibarsina.

Botoşăneanca, care este mare fan Maria Şarapova, a început să joace tenis când nu avea încă cinci ani. A câştigat un turneu şi din acel moment şi-a dorit să facă performanţă. De patru ori pe săptămână vine de la Dorohoi la Botoşani pentru a se pregăti şi speră să ajungă jucătoare profesionistă de tenis. „Am început tenisul la patru ani şi nouă luni. Părinţii m-au dus la tenis, deoarece eram un pic cam grăsuţă. Tatălui meu i-a plăcut foarte mult sportul, mai ales tenisul. A început să-mi placă şi mie, am făcut tot mai multe antrenamente. Am participat la un concurs unde am luat locul 1. De atunci am început să fac performanţă”, a mai spus Daria Ghibarsina.

Aceasta spune că îi place mult de Şarapova, deoarece rusoaica este „elegantă şi echilibrată pe teren”. „Îmi place Şarapova. Îmi place că nu este foarte nervoasă pe teren, este şi elegantă. Din România, îmi plac Sorana Cîrstea, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu şi Monica Niculescu”, a afirmat Diana Ghibarsina

În prezent, sportiva continuă pregătirile în vedera campionatului naţional, dar şi în vederea participării la un nou turneu internaţional.