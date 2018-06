Halep, din nou în finală la Roland Garros

« Alte stiri din categoria Sport

Liderul mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, în finala turneului de la Roland Garros, ieri, după ce a învins-o pe Garbiñe Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.

Halep (26 de ani) va disputa mâine a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, după ce a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open.

Simona Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, obţinând o victorie clară în faţa numărului trei mondial, după o oră şi 32 de minute.

Halep a dominat categoric primul set, în care Muguruza, campioană la Roland Garros în 2016, nu şi-a găsit ritmul decât pe final. Halep a condus cu un neverosimil 5-0, dar şi-a pierdut serviciul după câteva erori, oferindu-i adversarei şansa de a câştigat un ghem. Românca a găsit resursele să încheie setul pe serviciul ibericei, în 38 de minute.

Românca a început bine şi actul secund, dar Muguruza a ridicat nivelul şi astfel că a reuşit să ia trei ghemuri la rând, deşi Halep a ratat două mingi de 2-2. Iberica a rămas la cârmă, a condus cu 4-2, dar Simona a recuperat şi a restabilit egalitatea, 4-4. Ghemul cu numărul nouă a fost unul decisiv pentru soarta partidei, fiind unul foarte lung, de peste 13 minute, românca salvând trei mingi de break, şi preluând conducerea cu 5-4. Halep a încheiat magistral meciul cu un break la zero.

Halep speră la titlu

„Ştiam că trebuie să fiu agresivă și să joc rapid. Totul a decurs foarte bine pentru mine, am fost puternică pe picioare și în plan mental. Loviturile mele au fost unele puternice și am avut încredere că pot juca așa din primul minut până în ultimul al meciului. În setul doi, după ce ea a făcut break-ul știam că trebuie să rămân în joc. Am avut încredere după primul set că aveam meciul în mână și nu am renunțat. Am luptat pentru fiecare minge și am crezut în fiecare lovitură. E o mare oportunitate pentru mine să joc din nou în finală. Voi încerca să joc mai bine ca în finala de anul trecut și să mă bucur mai mult decât anul trecut și să dau tot ce am mai bun. Apoi vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Halep la finalul meciului, la microfonul Eurosport.

Muguruza: „Nu a dat nimic gratis”

În ciuda dezamăgirii, iberica de 24 de ani a recunoscut superioritatea Simonei Halep şi faptul că nu a avut răspuns la jocul foarte bun al româncei. „Nu a dat nimic gratis, a fost agresivă constant. A intrat de la început în meci la un nivel foarte înalt, iar eu nu am reușit să am un răspuns la asta. A fost foarte inspirată în tot ce a făcut, a fost la un nivel excelent și merită să joace finala. E o zi grea pentru mine”, a declarat Muguruza, la conferinţa de presă.

Muguruza (24 de ani, locul 3 mondial), campioana en titre de la Wimbledon, are acum 3-2 în meciurile directe cu Halep, pe care a învins-o în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, în 2015 în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie de până acum a Simonei s-a înregistrat în 2015, în optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, în semifinale, iberica a beneficiat de retragerea româncei, accidentată.

Sloane Stephens, adversara din finală

Simona Halep, care încearcă să câştige primul său turneu de Mare Şlem, o va întâlni în finală pe americanca Sloane Stephens, campioana de anul trecut de la US Open. Americanca de 25 de ani a trecut în penultimul act de la Paris de compatrioata sa, Madison Keys, scor 6-4, 6-4, într-o reeditare a finalei US Open de anul trecut.

Va fi cea de-a opta întâlnire dintre Halep şi Stephens, românca impunându-se de cinci ori până acum. Simona Halep a câştigat ambele dueluri pe zgură, la Barcelona, în 2012, şi la Roland Garros, în 2014, de fiecare dată în două seturi. Mai mult decât atât, ultimul succes al jucătoarei din SUA s-a înregistrat în 2013, la Australian Open, când constănţeanca a cedat clar, cu un dublu 1-6.

În urma victoriei de ieri, Sloane Stephens va intra în top 5 mondial de săptămâna viitoare.

Calificarea în finală la Roland Garros este recompensată cu 1,12 milioane de euro şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea va primi 2,2 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.