Halep, la un pas de primul Mare Şlem

Simona Halep (liderul mondial) şi Sloane Stephens (10 WTA) se vor înfrunta, astăzi, de la ora 16:00, în finala turneului de la Roland Garros. Românca a susţinut conferinţa de presă presă premergătoare partidei şi a vorbit despre ce se va întâmpla în ultimul act. „Sunt destul de constantă pe zgură, am încredere, iar din punctul meu de vedere aici ating cel mai bun nivel al meu”, a precizat printre altele liderul mondial WTA.

Pentru Simona va fi a treia finală la Roland Garros la care participă și a patra șansă de a câștiga un Mare Şlem. Indiferent de rezultatul finalei, ea va fi în continuare lider mondial, poziție pe care o ocupă de 31 de săptămâni. „Cred că am aceeaşi plăcere, aceeaşi bucurie că am ajuns în această ipostază din nou. Este un moment special să pot juca din nou o finală la Roland Garros şi pot spune că e turneul meu favorit de Grand Slam, mă simt ca acasă aici, mă bucur că va fi o nouă provocare. E doar un alt meci, nu va fi special, nu contează rezultatul. Vreau să joc cel mai bun tenis, să lupt şi vom vedea cine va învinge. Eu nu simt presiunea. E doar o provocare mare pentru mine şi e o şansă mare să câştig turneul visurilor mele. Trebuie doar să joc cum am făcut-o ieri, am mai jucat împotriva ei. Vreau doar să zâmbesc mâine (n.r. - astăzi)”, a declarat Halep.

Românca şi-a caracterizat adversara din finală, americanca Sloane Stephens. „Va fi o finală dificilă. Sloane este o adversară foarte puternică, loveşte mingea foarte tare. Îmi voi face jocul împotriva ei, aşa cum am făcut şi anul trecut. Suntem pe zgură, va fi ceva diferit, aşa că nu am aşteptări. Vreau doar să intru pe teren să-mi păstrez tactica şi să menţin lucrurile pozitive în fiecare secundă”, a declarat românca.

Halep (26 de ani) o conduce pe Stephens (25 de ani, 10 WTA) cu 5-2 în meciurile directe, având o victorie chiar la Roland Garros, în 2014, în optimi, cu 6-4 6-3, an în care românca a jucat ulterior finala cu Maria Şarapova.

Simona Halep a câştigat ambele dueluri pe zgură. Primul succes a fost în 2012, în primul tur la Barcelona, cu 6-4, 6-4. Stephens a obţinut apoi două succese la rând, în 2013, în optimi la Hobart, cu 6-4, 6-0, şi la Australian Open, în primul tur, cu 6-1, 6-1.

Sloane Stephens: „Niciun avantaj pentru Halep”

Sloane Stephens se consideră principala favorită a finalei, chiar dacă dincolo de fileu este Simona Halep, liderul mondial şi cea mai bună jucătoare din lume pe zgură. „Niciun avantaj pentru Halep, pentru că eu am un titlu, iar ea nu are niciunul”, a postat Stephens pe rețelele de socializare, lucru care a fost interpretat drept o exprimare nefericită de majoritatea specialiştilor.

Aşa cum îi stă bine unei mari campioane, Simona Halep a refuzat să intre într-o polemică de la distanţă, preferând să îi răspundă sportivei din SUA cu un compliment. „A fost uimitor ce a făcut ea anul trecut. Fără să joace 9-11 luni a revenit şi a câştigat un Mare Şlem, aşa că e uimitor. Ştiu că e o jucătoare uimitoare, e puternică şi mâine (n.r. - astăzi) voi înfrunta o adversară care joacă la fel ca adversara din semifinală (n.r. - Garbiñe Muguruza). Ştiu ce trebuie să joc, dar acum e diferit. E uimitoare, mai ales prin ce a făcut la US Open”, a reacţionat Halep.