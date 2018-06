Victorie la limită pentru FC Voluntari în barajul pentru Liga I

« Alte stiri din categoria Sport

FC Voluntari şi-a respectat statutul de favorită în barajul pentru menţinerea în prima ligă a ţării. Echipa pregătită de Adrian Mutu a câştigat cu 1-0 (0-0) manşa tur a barajului cu Chindia Târgovişte. Unicul gol al partidei, una modestă din toate punctele de vedere, a fost marcat de Balaur, în minutul 79, acesta având o execuţie senzaţională, trimiţând balonul în vinclu cu un exterior de la 16 metri. Reuşita lui Balaur a făcut ca Voluntariul să plece cu prima şansă în returul de pe 13 iunie de la Târgovişte.

Adrian Mutu, antrenorul principal al ilfovenilor a declarat, la finalul meciului, că victoria echipei sale este una meritată şi elevii săi merită să rămână în prima ligă. „Suntem echipe de valori apropiate. Chindia are fotbalişti care joacă de patru sau cinci ani împreună, ştiam că ne aşteaptă un meci greu. Noi am fost compacţi, organizaţi. Prima repriză a fost echilibrată, dar în a doua noi am forţat şi am controlat jocul. Schimbarea lui Cernat a fost de ordin tactic. A intrat Benzar, am schimbat, mai apoi, şi sistemul şi s-a văzut că a fost mai bine. Este un rezultat bun, corect. Şi în retur vom ataca şi vom încerca să dăm gol. De când am venit, nu am stat doar să mă apăr. Obiectivul meu este să salvez echipa de la retrogradare. D-asta am venit. Dacă vom rămâne în Liga I, atunci obiectivul meu a fost îndeplinit”, a declarat Adrian Mutu.