Florin Plămadă, îngroaşă rândul plecărilor de la FC Botoşani

Fundaşul central Florin Plămadă s-a despărţit de FC Botoşani. Deşi a fost dorit în continuare la echipă şi i s-a propus un nou contract valabil pe doi ani, Florin Plămadă a declinat oferta FC Botoşani.

Aflat la final de contract cu gruparea locală, apărătorul central a considerat că după o perioadă în care s-a aflat sub contract cinci ani cu FC Botoşani are nevoie de o schimbare majoră în cariera sa. „Iniţial am acceptat să rămân. Ne-am înţeles pentru încă un contract pe doi ani, însă am stat mai bine şi m-am gândit şi am decis că este momentul să fac o schimbare majoră în cariera mea. Am dus la sfârşit un contract de cinci ani, ce-i drept, am fost şi împrumutat, dar cred că mi-am făcut pe deplin datoria aici. FC Botoşani va rămâne în inima mea şi îi doresc echipei succes în îndeplinirea obiectivelor”, a declarat Florin Plămadă.

Fotbalistul susţine că motivul deciziei sale nu a fost frica concurenţei cu George Miron şi Andrei Burcă, preferaţi de Costel Enache în multe rânduri în detrimentul său. „Dacă îmi era frică de concurenţa cu ei, plecam din vara anului trecut sau din iarnă. Am luptat pentru şansa mea şi când am jucat cred că m-am achitat bine de sarcini. Nu am avut constanţă însă. Când am jucat bine pe urmă nu am mai apărut în echipă şi tot aşa însă nu cred că problema a fost la antrenor, ci la mine”, a mai spus Plămadă.

Fotbalistul susţine că nu s-a decis încă asupra viitorului său şi că nu a semnat încă cu nicio formaţie.

În vârstă de 26 de ani, Florin Plămadă a fost transferat de FC Botoşani de la Rapid CFR Suceava la finele anului 2013. Pe durata contractului cu FC Botoşani, apărătorul a fost cedat sub formă de împrumut în două rânduri la CSM Poli Iaşi.

În sezonul recent încheiat, Florin Plămadă a evoluat în 15 partide dintre care 12 în Liga I şi trei în Cupa României, reuşind în cele 928 de minute bifate să marcheze două goluri.

După Bogdan Unguruşan, Răzvan Tincu, Stelian Cucu, Nicolae Muşat, Olimpiu Moruţan, Mircea Axente, Bojan Golubovic şi Florin Acsinte, Florin Plămadă devine al nouălea jucător de care FC Botoşani s-a despărţit în această vară.