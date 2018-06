Halep, întâmpinată de zeci de mii de români

« Alte stiri din categoria Sport

Aproximativ 20.000 de oameni s-au adunat pe Arena Naţională, unde Simona Halep şi-a prezentat trofeul câştigat la Roland Garros. Halep a venit însoţită de primarul Capitalei, Gabriela Firea, fiind îmbrăcată în echipamentul cu care a jucat finala de la Roland Garros. Simona Halep s-a declarat extrem de impresionată de fanii prezenţi la Arena Naţională, în cadrul ceremoniei. Gabriela Firea a fost huiduită de cei din tribune când îi oferea Simonei Halep cheia şi emblema oraşului. De altfel, primarul Capitalei a părăsit Arena Naţională imediat după acest moment.

„Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit, am vrut special să vin, să ne bucurăm pentru acest trofeu. Bucuria este foarte mare, vă mulţumesc foarte mult, nu m-am aşteptat. Sunt foarte mândră că sunt româncă, aşa cum spun mereu. Aceste performanţe sunt de aici, mereu am spus, chiar dacă vin dintr-o ţară micuţă, se poate face performanţă mare. Peste tot am parte de dumneavoastră, sunteţi un public numeros şi călduros. Acest drum a fost foarte lung, de 20 de ani am început să joc tenis, mulţumesc antrenorilor, care au pus o cărămidă la această performanţă, familiei mele. Ştim bine că nu avem un sistem dezvoltat în sport, dar mulţumesc României pentru tot ceea ce mi-a oferit şi sper să mai avem mulţi campioni. Sper s fie un început, trebuie să avem mai multă încredere în noi ca oameni, dar întâi trebuie să visezi. Nu aş vrea să mai plec de pe această scenă, vă mulţumesc, este un moment deosebit”, a declarat Halep. Ea a fost întreruptă în repetate rânduri de aplauzele şi scandările fanilor.

Apoi au fost invitaţi pe scenă Ilie Năstase şi preşedintele FRT, George Cosac, moment în care Simona Halep a spus: „Ilie Năstase a câştigat două Grand Slam-uri. Sper să-mi dea din puterea lui să mai câştig şi eu unul”.

„Sunt foarte mândru de Simona, şi eu am trecut prin aceeaşi situaţie, am jucat trei finale, înainte să iau un Grand Slam. O felicit pe ea şi pe părinţi, că federaţia mai puţin a ajutat-o. O felicit că a avut răbdare, pentru că acum au venit şi trandafirii, adică victoriile”, a declarat Ilie Năstase.

Scena de la Arena Naţională a fost aşezată spre tribuna oficială, iar la eveniment au fost prezenţi copii de la CSM Bucureşti

La final, Monica Anghel şi Marcel Pavel i-au cântat Simonei Halep, iar jucătoarea a dat autografe copiilor.

Spectatorii au scandat numele Simonei Halep.

Primire oficială la Otopeni

Simona Halep, câştigătoare la Roland Garros, a sosit, ieri, la Bucureşti, ea fiind primită la Salonul Oficial de la Aeroportul „Henri Coandă”. Simona Halep a coborât din avion având în braţe o replică în miniatură a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen. Ea a fost întâmpinată, ieri după-amiază, la Salonul Oficial de ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, prieteni, rude şi alte oficialităţi.

„Acest trofeu este şi al meu, dar şi al României. Aici am crescut, aici m-am antrenat mereu şi de aici am ajuns campioană la Roland Garros. Este cel mai frumos moment al vieţii mele. Bineînţeles că aşteptări sunt mereu şi eu am aşteptări de la mine, dar am încercat să învăţ să fiu la cel mai înalt nivel al meu atunci când simt presiunea şi emoţia din jurul meu. Nu pot să spun că a fost o presiune negativă din partea românilor. Şi ei au aşteptat acest trofeu, la fel ca şi mine. Eu am simţit la Paris şi publicul francez alături de mine, şi nu doar în finală, ci pe tot parcursul turneului”, a declarat Simona Halep.

Liderul clasamentului mondial îşi doreşte acum o medalie olimpică. „Sigur că mă gândesc la participarea la Jocurile Olimpice, mereu mi-am dorit o medalie. Data trecută a fost un pic greu, cu toate problemele din zonă, am decis să nu joc (n.r. - Rio de Janeiro). Însă am jucat la Londra şi a fost ceva deosebit. Dacă voi fi sănătoasă şi aptă de joc mă duc cu cea mai mare plăcere la Tokyo. Este ceva deosebit să joci pentru ţara ta la Jocurile Olimpice, chiar şi faţă de un Mare Şlem”, a afirmat Halep.

Titlul Simonei Halep la Roland Garros vine la 45 de ani după ce Ilie Năstase câştiga la Paris şi la 40 de ani de la cel al Virginiei Ruzici.