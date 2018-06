Meci decisiv pentru naţionala feminină

« Alte stiri din categoria Sport

Reprezentativa feminină a României va lupta astăzi, de la ora 20:00, pe Stadionul „Municipal” din Botoşani cu Portugalia, într-o partidă contând pentru preliminariile Campionatul Mondial din Franţa 2019.

„Tricolorele” se află de joi la Botoşani pentru a pregăti cât mai bine acest meci şi au rămas impresionate de căldură cu care au fost primite de localnici. De altfel, reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal (FRF) care însoţesc delegaţia „tricolorelor” în vederea acestui meci au şi declarat că se aşteaptă ca publicul botoşănean să le susţină în număr cât mai mare pe jucătoarele lui Mirel Albon în duelul cu Portugalia. Oficialii FRF se aşteaptă la o afluenţă din partea suporterilor botoşăneni la acest meci având în vedere atât faptul că intrarea la joc este gratuită.

Şi Cătălin Flutur, primarul municipiului, le-a transmis botoşănenilor invitaţia de a veni astăzi la stadion. „Le fac o invitaţie tuturor botoşănenilor să vină mâine la meciul internaţional pentru a dovedi că suntem aproape de fenomenul sportiv. Este o onoare pentru noi să găzduim acest meci şi cred că am reluat seria meciurilor internaţionale la Bucureşti, după ce am avut aici echipa de tineret a Angliei. Cred că va fi un spectacol mai mult decât agreabil şi inedit pentru noi”, a declarat Cătălin Flutur.

Se retrage Andreea Corduneanu

Partida va fi marcată de retragerea din lotul naţional a botoşănencei Andreea Corduneanu. Cu peste 50 de selecţii sub tricolor, botoşăneanca a decis să-şi facă retragerea în faţa publicului din oraşul natal, meciul cu Portugalia de astăzi de pe „Municipal” fiind ultimul din carieră în tricoul echipei naţionale.

În vârstă de 23 de ani, Andreea Corduneanu a decis să se retragă din cauza accidentărilor care nu îi mai permit să mai evolueze la capacitate maximă. „Nu este o retragere doar de la echipa naţională, este încheierea definitivă a carierei mele de jucătoare profesionistă. Această decizie am luat-o din cauza unor probleme de sănătate care nu îmi permit să evoluez la un nivel înalt. Am încercat să maschez, oarecum, de mai mult timp aceste probleme, dar, din păcate, am ajuns în punctul în care trebuie să spun stop. Pe 26 iunie voi împlini 23 de ani, regret că trebuie să renunţ la vârsta asta, dar trebuie să îmi pun sănătatea pe primul loc”, a declarat Andreea Corduneanu.

Partida dintre România şi Portugalia va conta pentru Grupa a VI-a europeană de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor din Franţa.

Portugalia şi România au acumulat câte patru puncte fiecare în actualele preliminarii, ocupă locurile 3, respectiv 4 în grupă, dar speră în continuare la poziţia secundă, ce poate asigura locul la baraj. Pe primele două poziţii în Grupa a VI-a se află Italia (21 puncte) şi Belgia (10 puncte).

Reprezentativa Portugaliei vine la Botoşani după o înfrângere severă suferită săptămâna trecută în deplasare cu Italia, scor 3-0.

Intrarea suporterilor la meciul România - Portugalia este liberă.

Mirel Albon se aşteaptă la un duel aprig

Referindu-se la jocul cu Portugalia, selecţionerul Mirel Albon a declarat că se aşteaptă la un duel aprig.

„Portugalia este aceeaşi echipă foarte bună, imprevizibilă. Portugalia poate învinge pe oricine, aşa cum poate pierde în faţa oricui. Suntem cam de aceeaşi valoare şi sunt sigur că meciul va fi foarte echilibrat. Portugalia a pierdut în această primăvară puncte importante în actualele preliminarii. Faţă de barajul de acum un an şi jumătate, Portugalia e mai experimentată, graţie prezenţei la Euro 2017, asta e clar. În schimb, noi am pierdut mai multe jucătoare care au evoluat în acel play-off”, a declarat Mirel Albon, selecţionerul precizând că obiectivul echipei noastre este reconstrucţia. „Obiectivul nostru secundar îl reprezintă construcţia unei echipe cu care să abordăm următoarea campanie de calificare, cea pentru Campionatul European. Avem jucătoare tinere, capabile să facă faţă cerinţelor primei reprezentative”, a conchis Albon.

Clasamentul Grupei a VI-a

1. Italia 7 7 0 0 18-2 21

2. Belgia 5 3 1 1 18-5 10

3. Portugalia 5 1 1 3 9-6 4

4. România 5 1 1 3 5-8 4

5. Moldova 6 0 1 5 2-31 1