CM 2026, organizat în ţările Americii de Nord

« Alte stiri din categoria Sport

Candidatura comună a SUA, Canadei şi Mexicului a ieşit învingătoare în cursa pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2026, prima ediţie cu 48 de selecţionate, în urma votului exprimat de Congresul FIFA reunit ieri la Moscova.

Candidatura nord-americană a primit 134 de voturi, iar cea a Marocului - 65 de voturi. Un reprezentant al federaţiilor naţionale nu a votat pentru nicio candidatură.

Reprezentanţii celor două candidaturi au avut câte 15 minute pentru a-şi prezenta în linii mari punctele forte în faţa celor 170 de membri ai Congresului FIFA reuniţi la Expocentre din Moscova. Nord-americanii au subliniat că turneul lor va genera un profit de 11 miliarde de dolari, în timp ce Marocul conta doar pe 5 miliarde de dolari.

Deşi va fi primul turneu final care se va desfăşura în trei ţări, cele mai multe meciuri vor avea loc în SUA. Din 80 de partide, 10 au loc în Canada, 10 în Mexic şi 60 în SUA. Finala este programată pe MetLife Stadium din New Jersey, fieful echipelor New York Giants şi New York Jets din NFL (Liga profesionistă de fotbal american).

„Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat privilegiul de a găzdui Cupa Mondială FIFA 2026. Astăzi, fotbalul este unicul învingător”, a declarat după vot Carlos Cordeiro, preşedintele Federaţiei americane de fotbal. Cordeiro a adăugat că turneul va genera o cifră de afaceri de 14 miliarde dolari, dintre care 11 milioane dolari vor fi profit pentru FIFA.

SUA a mai găzduit CM în 1994, Mexic ediţiile din 1970 şi 1986, în timp ce Canada a organizat doar Cupa Mondială de fotbal feminin din 2015.