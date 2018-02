LOCAL: Revoltă de la noroiul de pe străzi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După botoşănenii din zonele Caşin şi Muşat Vodă care au solicitat de la edili măsuri pentru a-i scăpa de noroi, o problemă similară se înregistrează pe strada Humăriei. „Şi eu mă simt discriminată! Şi eu sunt cetăţean onest într-un oraş dintr-o ţară membră UE! Muncesc cinstit şi greu de o viaţă! Profesie grea, cu multă responsabilitate! Locuiesc la periferie! Soarta! Trăiesc modest, plătesc toate taxele şi impozitele, sunt conştientă că pe lângă drepturi am şi îndatoriri şi...nu cred că mă ia cineva în seamă! Nici pe mine - că doar nu sunt buricul pământului!- dar nici pe vecinii mei, care au copii de trimis la şcoală în asemenea condiţii. Am făcut sesizări şi...aşteptăm. Să vină primăvara şi să se usuce nămolul! Am o mamă paralizată şi o soră bolnavă. Nu mai vin nici taxiurile pe aici. Dacă am nevoie (Doamne fereşte!) să merg cu ele la spital, cum le scot prin nămolul acesta? Supărări şi ...supărări! Oare ar fi bine să facem un protest în cizme de cauciuc în faţa Primăriei? Zic şi eu!”, a scris profesorul Florentina Dănilă pe o reţea de socializare. Cadrul didactic a alăturat mesajului câteva fotografii care redau situaţia din zonă.