NAŢIONAL: Reuniune a Comitetului Executiv Naţional la PSD

Reuniunea Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD are loc miercuri, pe ordinea de zi fiind în principal evaluarea secretarilor de stat.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni că la şedinţa CExN de miercuri va urma să fie discutată evaluarea secretarilor de stat şi că nu are de gând "să execute pe nimeni". El a adăugat că guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor instituţii.

Dragnea a precizat, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional la PSD de luni, că premierul Viorica Dăncilă a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare şi până în prezent, precum şi care sunt acţiunile pe care le-a întreprins.

"De asemenea, s-a discutat un set de priorităţi pentru perioada următoare, a vorbit de asemenea cum a gândit comunicarea şi relaţionarea între guvern, parlament şi coaliţia de guvernare. S-a discutat de asemenea despre importantele priorităţi legislative, au vorbit cei doi lideri de grup de la Senat şi Camera Deputaţilor. (...) Am vorbit de asemenea despre CExN de miercuri, care va avea ca principal punct la ordinea de zi sperăm încheierea discuţiei despre evaluarea secretarilor de stat care sunt acum în funcţie", a precizat liderul PSD.

Întrebat dacă s-a discutat despre restructurarea sau comasarea unor instituţii, Dragnea a spus: "Aştept de la guvern să vină cu aceste propuneri".

El a susţinut că se înţelege bine cu preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău. "Azi m-am înţeles foarte greu, pentru că era răcit cobză şi i-am şi luat ţigările din faţă. Le-am spus şi colegilor mei că sunt nişte prostii acele informaţii care au ieşit nu ştiu de unde. Am spus că eu, personal, nu am de gând că execut pe nimeni, nici pe domnul Oprişan, nici pe domnul Codrin Ştefănescu, nici pe domnul Niculae Bădălău, chiar nu", a afirmat Liviu Dragnea.

În context, Dragnea a spus că exclude un vot în CExN de miercuri în care să se propună sancţionarea unor membri de partid. "Da, eu exclud această variantă, sub nicio formă eu nu voi propune şi dacă cineva va propune, voi încerca să uzez de influenţa mea în CExN să nu se ajungă la asta", a completat preşedintele PSD.

Tot luni, premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a discutat despre comasări sau restructurări ale unor instituţii sau agenţii guvernamentale, apreciind că trebuie văzut mai întâi ce implică o astfel de situaţie.

"Nu am vorbit încă de această comasare, nu am făcut nicio declaraţie legată de comasare. Ca să vorbim de o comasare, trebuie înainte să avem discuţii, să vedem ce implică acest lucru, să vedem criteriile pe care facem această comasare, să vorbim de criterii de performanţă, de indicatori calitativi’, a precizat Viorica Dăncilă, întrebată, la sediul PSD, dacă s-a discutat despre comasarea unor funcţii din eşalonul doi, respectiv a unor agenţii, în perspectiva evaluării secretarilor de stat.

Premierul a adăugat că evaluarea secretarilor de stat nu are în vedere şi o comasare sau restructurare.

"Deocamdată am avut întâlniri cu miniştrii, am văzut situaţia din fiecare minister în parte. Am stabilit un program de lucru bazat pe date de execuţie a punctelor din programul de guvernare. Nu am vorbit încă despre acest lucru. Înainte de a lua o decizie, trebuie o analiză atentă. Când terminăm analiza, venim cu concluziile necesare. Încă nu putem vorbi de acest lucru. Aşa cum am spus, înainte de a lua o decizie, trebuie să facem o analiză atentă a ceea ce implică fiecare decizie pe care o luăm. În momentul în care vom termina această analiză, putem să venim cu concluziile necesare’, a spus Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei BPN al PSD.