ReprezentanÅ£ii social-democraÅ£i botoÅŸÄƒneni anunÅ£Äƒ deblocarea lucrÄƒrilor pentru Teatrul Mihai Eminescu

În urma discuțiilor pe care parlamentarii PSD și viceprimarii municipiului Botoșani le-au avut cu ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu, specialiștii din minister și CNI au identificat cea mai bună soluție pentru continuarea lucrărilor la Teatrul Mihai Eminescu.

Această investiție va fi realizată de către CNI în două etape. În prima etapă va fi efectuată consolidarea structurii de rezistență, iar în a doua etapă se vor face lucrările de restaurare a clădirii.

Cu ocazia vizitei la Botoșani a vicepremierului Paul Stănescu, parlamentarii PSD au prezentat prioritățile de investiții ale județului, cea mai importantă pentru municipiul Botoșani fiind finalizarea lucrărilor la Teatrul Mihai Eminescu.

„Teatrul Mihai Eminescu este un simbol și un reper cultural al județului Botoșani, fiind unul din cele mai vechi monumente istorice, clădire de patrimoniu din zona Moldovei. Dacă actualul primar, Cătălin Flutur nu a fost în stare după aproape jumătate de mandat să aloce fonduri pentru reabilitarea acestei clădiri, deși a avut resurse financiare în bugetul local, am căutat împreună cu autoritățile centrale cea mai eficientă cale pentru a nu prelungi degradarea clădirii. Atât eu, cât și colegii mei parlamentari și consilieri municipali de la PSD Botoșani am lăsat deoparte toate orgolile politice. Așadar, în urma interpelărilor transmise Ministerului Dezvoltării prin care am cerut finanțare pentru acest obiectiv a fost identificată posibilitatea preluării investiției în primă fază prin Subprogramul Lucrări în primă urgenţă. După consolidarea structurii de rezistență, urmează etapa de restaurare și dotare cu echipamente tehnice care nu a fost prevăzută în solicitarea transmisă la minister de autoritatea locală”, a declarat președintele PSD Botoșani Doina Federovici.

Obiectivul „Consolidarea și restauarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” a fost declarat nefuncțional. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că la realizarea proiectului inițial depus pentru finanțare europeană prin axa „Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural” de către primarul municipiului Botoșani din acea perioadă, Cătălin Flutur nu au fost incluse și lucrări la partea de consolidare a fundației clădirii. Deficiențele grave de structură au fost descoperite în urma realizării unei expertize tehnice ulterioare, ceea ce a arătat că este pusă în pericol siguranța actorilor și spectatorilor. Astfel lucrările s-au oprit și proiectul european nu a putut continua, deși au fost solicitate documente pe tot parcursul anului trecut, primăria abia în luna ianuarie a transmis ultima expertiză.

„Botoșănenii așteaptă de la noi să ne ocupăm de administrarea orașului, nu să ne certăm sau să ne acuzăm unii pe alții. De aceea, am ales să îi lăsăm pe colegii de la PNL să ne critice, în timp ce noi ne ocupăm de problemele reale ale cetățenilor. În urma discuțiilor pe care le-am avut la București alături de doamna senator Doina Federovici, soluția reabilitării Teatrului Mihai Eminescu este clară. Personal voi fi în fiecare zi la ușa domnului Flutur pentru a urmări dacă trimite toate documentele solicitate de autoritățile centrale în timp util, astfel încât să nu existe blocaje din acest punct de vedere. Sper să înțeleagă că noi vrem să deblocăm situația, nu să punem piedici, cum ne acuză dânsul”, a declarat Cosmin Andrei viceprimarul municipiului Botoșani.

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă vizează reabilitarea infrastructurii rutiere în special în cazul obiectivelor afectate de fenomene meteorologice deosebite precum inundațiile dar și consolidarea unor clădiri sau obiective de importanță afectate de cutremure sau alunecări de teren.

„Avem nevoie de consens politic pentru rezolvarea problemelor județului Botoșani. Cel mai important pentru noi, cei de la PSD este dezvoltarea fiecărei comunități locale, astfel încât să oferim o viață mai bună tuturor locuitorilor județului, indiferent de culoarea politică a primarului de la un anumit moment. De aceea, la orice provocări venite din partea PNL vom refuza să răspundem. Vom alege întotdeauna calea dialogului și ne vom implica pentru a finaliza cât mai multe obiective importante de investiții de la nivel local, care presupun îmbunătățirea infrastructurii ruriere, educaționale, sanitare și culturale din Botoșani”, a subliniat Doina Federovici.