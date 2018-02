SPORT: Cornel Şfaiţer: Play-off-ul nu e încă decis!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ciuda faptului că se află pe locul 8 în Liga I cu două etape înaintea finalului sezonului regular şi stă la mâna rezultatelor, FC Botoşani are în continuare şanse la play-off.

„Chiar dacă şansele noastre s-au diminuat considerabil, eu spun că nu e încă nimic jucat. Cred în continuare că putem termina acest sezon în primele 6. Ar fi dureros pentru noi dacă am rata play-off-ul având în vedere că tot campionatul am cochetat cu poziţiile din prima parte a clasamentului. Iată că se adevereşte ce am spus la începutul campionatului şi anume că totul se va juca şi se va decide până în ultimul minut. Sunt fel şi fel de calcule care se fac însă fotbalul nu e matematică. Ca să mai avem şanse înaintea meciului cu Gaz la play-off trebuie să batem Viitorul. Şi am convingerea că o vom face”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.