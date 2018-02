SPORT: Enache: Meciul cu Viitorul e decisiv şi pentru noi şi pentru ei!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat într-o conferinţă de presă că se aşteaptă la un meci foarte echilibrat luni la Ovidiu cu Viitorul.

„E un meci direct, e un meci decisiv şi pentru noi, şi pentru cei de la Viitorul. Văd un meci echilibrat, un meci în care ambele echipe vor fi foarte atente. Sper să fim noi cei care vom fi eficienţi, pentru că ne-am cam pierdut eficienţa şi lucrurile astea ne-au cam ţinut pe loc în ultima perioadă. Am marcat foarte puţin deşi am reuşit să ajungem destul de consistent în zona de finalizare. Sper ca în jocul de la Constanţa să ne regăsim eficienţa. Suntem condamnaţi să facem asta. Suntem două echipe echilibrate, două echipe care am avut cam acelaşi traseu în campionat. Suntem două echipe care am fost constant acolo în zona play-off-ului”, a declarat Costel Enache.