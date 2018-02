NAŢIONAL: Premierul îşi cere scuze public pentru jigniri aduse persoanelor cu tulburări din spectrul autismului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Viorica Dăncilă își cere scuze public pentru declarația făcută în cadrul unei emisiuni televizate și precizează că prin comparația făcută nu a dorit să aducă jigniri persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat cu privire la declarația prim-ministrului, Viorica Dăncilă. Premierul va fi audiat în data de 20 februarie.

Îmi pare rău că s-a făcut această analogie. Nu a fost în intenția mea și vă asigur că nu aș face acest lucru niciodată, deja am dat un comunicat prin care îmi cer scuze. Am să iau legătura cu organizațiile, am să sun personal la cei care au făcut această sesizare și am să le spun că nu a fost intenția mea să fac acest lucru. Voi face toate demersurile, nu pentru a evita o sancțiune, să nu înțelegeți acest lucru, pentru faptul că mie chiar îmi pare rău că s-a înțeles acest lucru și empatizez total cu oamenii care au aceste probleme, a declarat vineri Viorica Dăncilă.

În comunicatul de presă dat publicității, prim-ministrul a transmis: Îmi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastră. Avem datoria să dovedim înțelegere și umanitate, să le respectăm drepturile, să le apărăm demnitatea, a afirmat prim-ministrul Dăncilă.

Șeful Executivului subliniază că doar printr-o atenție constantă acordată persoanelor cu dizabilități putem contribui la integrarea acestora în societate și punerea în valoarea a calităților lor.

”M-am implicat activ în tot ceea ce înseamnă promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ca prim-ministru, voi folosi toate pârghiile legale pentru a pune în practică, în cel mai scurt timp, măsuri active destinate rezolvării dificultăților pe care le întâmpină semenii noștri”, a subliniat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă i-a numit “autişti” pe cei care, în recenta dezbatere din Parlamentul European, au criticat îndepărtarea actualei guvernări de la Bucureşti de valorile europene.