LOCAL: Dumitru Viţel a renunţat la funcţia de viceprimar

Demisie de răsunet în administraţia publică locală. Dumitru Viţel, viceprimarul comunei Curteşti, a renunţat la funcţie. Edilul şi-a înaintat ieri demisia la registratura Primăriei Curteşti.

Viceprimarul demisionar îşi va păstra mandatul de consilier local, la recomandarea colegilor din PSD. El a are de gând să se ocupe mai mult de familie, mai ales că şi-a depus dosarul de pensie.

„Am o vârstă, vreau să mă apuc de pensie, de nepoți, de copii. Eu am depus demisia de ieri, am depus-o la Primăria comunei Curtești, am număr de înregistrare, va intra în circuit și va ajunge la mapa primarului”, a declarat Dumitru Viţel.

Oficialul a fost primarul comunei Curteşti în perioada 2008 – 2016. La alegerile din 2016, PSD l-a susţinut în cursa pentru funcţia de primar al comunei pe Marcel Anton, cel care în ultimele două legislaturi a deţinut funcţia de viceprimar al comunei Curteşti.

După demisia lui Dumitru Viţel, consilierii locali din Curteşti vor desemna prin vot un nou viceprimar.