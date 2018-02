NAŢIONAL: Elena Udrea este însărcinată. Aşteaptă gemeni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Aflată în Costa Rica, Elena Udrea a confirmat la Antena 3 că este însărcinată. Ea a precizat că duce o sarcină gemănară şi că şi-ar dori băieţi.

"De obicei nu dau socoteala dar am decis să vorbesc din cauza agitaţiei din România. Atunci când lucrurile par ascunse dau nas la tot felul de scenarii. Mi-am propus să mai stau aici o perioadă, nu foarte mult. Sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am terminat-o pe prima, am venit aici sa-mi vizitez prieteni foarte buni, apoi trebuie să mă întorc în Atena pentru etapa a doua şi, dacă totul e bine, atunci ne vedem acasă", a declarat Elena Udrea.

"Sarcina sper că merge bine. Nu sper, sunt convinsă că e bine, sunt pozitivă. Îmi doresc foarte mult să am liniştea necesară în etapa aceasta incipientă, la emoţii mă refer, sper să depăşesc cu bine şi să pot să duc sarcina până la final cu starea bună pe care o am acum. Eu sper să fie doi băieţi, pentru că este vorba despre o sarcina multiplă. Nu-mi doresc decât să fie sănătoşi", a declarat Elena Udrea.