SPORT: Duelul codaşelor Ligii I încheiat nedecis!

Marius Baciu, antrenorul formaţiei Juventus Bucureşti a declarat că rezultatul înregistrat în deplasare de elevii săi cu Gaz Metan, 0-0, este unul bun pentru elevii săi şi s-a arătat fericit de faptul că aceştia nu au primit gol.

„Ne bucurăm că nu am luat gol, dar mă supără că nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut. Avem nevoie în curând să marcăm cât mai mult, pentru că nu ne permitem să terminăm toate meciurile cu rezultatul de 0-0. Am întâlnit o echipă puternică, aţi văzut şi în meciul cu Steaua, dar nu am cum să fiu mulţumit de acest punct. Sperăm să marcăm primul nostru gol în acest an contra celor de la CFR Cluj. Nu are cum să nu vină, până la urmă, şi golul" , a declarat Marius Baciu, antrenorul principal al formaţiei Juventus Bucureşti.