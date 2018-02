LOCAL: Barbat inecat la Broscauti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Echipajele de pompieri din Dorohoi au scos la mal, in aceasta seara, trupul neinsufletit al unul barbat cazut in raul Jijia. Trupul acestuia a fost vazut cazand de pe un pod peste rau, martorii sunand imediat la 112. La fata locului au ajuns echipajul de pompieri de la Dorohoi si un echipaj medical, trupul neinsufletit al acestuia fiind scos la mal. Politistii urmeaza sa afle daca barbatul a cazut accidental sau s-a aruncat in apa.