LOCAL: Hoţi de rachiu prinşi cu prada la ei

Ieri, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Hlipiceni au fost sesizaţi de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Botoşani despre faptul că din curtea locuinţei pe care o deţine în satul Ionăşeni (com. Truşeşti) i-au fost sustrase mai multe bunuri. În urma anchetei iniţiate poliţiştii au stabilit că furtul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 spre 18 februarie 2018, iar principalii suspecţi ar fi un bărbat în vârstă de 30 de ani, din satul Măşcăteni (com. Albeşti) şi un minor în vârstă de 16 ani, din satul Ionăşeni, care au dat buzna în curtea locuinţei botoşăneanului şi au furat dintr-o anexă mai multe scule electrice şi 15 litri de băuturi alcoolice, prejudiciul fiind estimat la 3.000 de lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.