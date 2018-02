SPORT: Dică a văzut alt meci: Sunt dezamăgit că nu am câştigat!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu toate că echipa sa a smuls o remiză norocoasă la ultima fază a derby-ului cu Dinamo, scor 2-2, Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB s-a declarat dezamăgit că roş-albaştirii nu au câştigat meciul.

„Sunt dezamăgit că nu am reuşit să câştigăm. Am primit golurile pe greşeli identice, cu minge pierdută în zona centrală. Ştiam că Dinamo e periculoasă pe contraatac. Le cerusem jucătorilor să nu pierdem mingea în zona centrală. Budi şi Man au contribuit la primul gol, deci au venit cu un plus în repriza secundă”, a declarat Nicolae Dică.

Formaţia Dinamo a remizat cu FCSB pe „Naţional Arena”, scor 2-2 (1-0), în derby-ul etapei a XXV-a a Ligii I. Remiza obţinută de roş-albaştri a fost una cu noroc, ea venind laultima fază a meciului.

Dinamo a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Pesic (min.20) şi Torje (min.57), pentru FCSB punctând Man (min.84) şi Teixeira (min.90+3).