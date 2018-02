SPORT: Costel Enache: Destinul ne-a jucat o festă...Suntem acolo unde ne-am evaluat!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani s-a declarat dezamăgit după ce elevii săi au pierdut la ultima fază partida de pe terenul campioanei, scor 2-1, după ce au condus Viitorul cu 1-0.

„Știam că avem un adversar care are un atac pozițional foarte bun, calitate în jocul de construcție, în finalizările de la distanță. Au avut două șuturi, nu am reușit să le blocăm și cred că ne-a fost fatal că am lăsat adversarul să finalizeze acțiunile de atac. Rămân un pic dezamăgit că în ultimul minut am avut o ocazie foarte mare iar pe contraatac am primit gol. Și destinul ne-a jucat o festă. Nu știu dacă matematic mai avem… stăm la destin. Noi ne-am anulat șansele. Am plecat cu șanse foarte mari, am cedat presiunii, nu am fost eficienți. Nu sună extraordinar de bine dar suntem acolo unde ne-am evaluat noi”, a spus Costel Enache