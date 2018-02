SPORT: Ianis Hagi: Mentalitatea noastră este să atacăm!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ianis Hagi a fost cel mai bun jucător de pe teren în partida câştogată de Viitorul cu FC Botoşani la Ovidiu, scor 2-1. La finalul jocului în care amarcat un gol şi şi-a trecut în cont o bară, Hagi jr. a spus că mentalitatea de învingător pe care Regele o are a fost secretul reuşitei cu FC Botoşani.

„A fost un meci greu. Am încercat să ne creăm cât mai multe şanse de gol. La sfârşit am dat mai multe goluri ca ei şi am câştigat. Noi avem mereu aceeaşi mentalitate, să atacăm, indiferent dacă suntem conduşi sau nu. Este important că mi-a ieşit să marchez, dar mai important că am câştigat”, a declarat Ianis Hagi la flash-interviurile de după meciul câştigat de Viitorul cu 2-1 contra FC Botoşani.