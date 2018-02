SPORT: Iftime îi face încălzirea lui Moruţan pentru Gigi: Se crede buricul pământului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a digerat cu greu ratarea play-off-ului de către echipa pregătită de Costel Enache. Înfrângerea pe care botoşănenii au suferit-o în ultima etapă la Ovidiu pe terenul campioanei, scor 2-1 i-a scos definitiv din calculele pentru play-off . Iftime nu a trecut uşor peste acest eşec având în vedere că formaţia sa a cochetat tot sezonul cu locurile fruntaşe şi a lansat atacuri dure asupra lui Enache şi a elevilor săi. Finanţatorul botoşănenilor şi-a fixat în principal tirul asupra lui Olimpiu Moruţan, desfiinţându-l efectiv pe puştiul pe care Gigi Becali a plătit în această iarnp 700 mii de euro şi care joacă până în vară sub formă de împrumut la formaţia pregătită de Costel Enache.

„Cea mai mare deziluzie este Moruțan. Am văzut în meciul de la Ovidiu un TGV vs un tractor stricat, mă refer la Ianis vs Olimpiu. Oriunde ar juca, nu are dreptul să se comporte așa, la cât s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are mașină frumoasă și o gagică pe măsură și crede că este buricul pământului. În condițiile astea, cam uiți că ești fotbalist. Dar să ne înțelegem, transferurile le-am făcut după nasul antrenorului Enache. Și el are o mare vină pentru aceste rezultate. E clar că n-a avut fler, e clar că a folosit niște jucători care se vedea din tribună că nu dau randament. Dezamăgirea este imensă, dar mi-am dat seama că suntem mici și nu avem ce cauta în play-off. E clar că nu știm să jucăm în momente de presiune. Primul instinct este să mă las, dar sunt ambițios și mă gândesc să continui”, a tunat Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani.