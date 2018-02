NAŢIONAL: Vicepremierul Paul Stănescu a declarat că îşi va da demisia dacă va fi inculpat de DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vicepremierul Paul Stănescu a declarat din nou, joi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că îşi va da demisia dacă va fi inculpat de DNA.

Paul Stănescu s-a prezentat joi la Instanţa supremă, într-un proces în care DNA cere confirmarea redeschiderii urmăririi penale într-un dosar în care este vizat şi vicepremierul.

"Aşa cum aţi aflat, pronunţarea va fi pe 26. Aşteptăm cu interes şi cu speranţă că se va aplica legea. Toată lumea va fi corectă şi cred că aşa va fi (...) Am spus şi în faţa instanţei. Toată viaţa am respectat legea şi nu am luat de la nimeni un vârf de ac (...) Eu sunt convins că completul de judecată va aprecia ce s-a spus acolo şi cred că toată lumea va fi corectă (...) Menţin declaraţia pe care am dat-o: dacă voi fi inculpat, îmi voi da demisia din Guvernul României", a spus Stănescu la finalul procesului.

Întrebat de jurnalişti ce argumente s-au adus în sala de judecată, Stănescu a afirmat: "Nu mă întrebaţi pe mine, întrebaţi avocaţii. Eu sunt inginer, nu mă pricep. Fiecare a venit cu argumente pro, contra (...) Nu vreau să intru în detalii, pentru că nu mă pricep şi nu vreau să spun prostii în faţa dumneavoastră".

De asemenea, Stănescu a fost întrebat ce aşteptări are de la ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care va anunţa joi ce decizie va lua în cazul şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"De la ministrul Justiţiei am ce a spus preşedintele partidului, Liviu Dragnea, să nu se facă de râs", a replicat Stănescu.

Tot acum, avocatul lui Stănescu a declarat că DNA nu a invocat nicio faptă nouă şi niciun argument nou în cadrul procesului, care să permită redeschiderea urmăriri penale.

El a precizat că la dosar există o plângere penală depusă în anul 2011 de o persoană anonimă cu nume maghiar, pe care avocaţii au identificat-o ca fiind un fost căpitan de husari de la sfârşitul secolului XIX din Debrecen.

"Dacă doriţi, este mai degrabă un război al DNA cu mult mai multe instituţii decât cu o persoană, pentru că practic DNA se războieşte cu structura teritorială, cu procurorul care a dat prima soluţie, Curtea de Conturi a României, se războieşte cu Consiliul Judeţean care în unanimitate a dat aceste decizii de susţinere a unei echipe sportive (...) Eu cred că asistăm la o scăderea a profesionalismului urmăririi penale în zona DNA", a mai spus avocatul.

Cererea DNA a fost înregistrată pe data de 17 ianuarie 2018, iar alături de Stănescu intimaţi în dosar sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotoşman şi Remus Manolache.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curţii de Conturi şi are ca obiect deturnare de fonduri de la Consiliul Judeţean Olt în legătură cu finanţarea unei echipe de fotbal.

Paul Stănescu a fost preşedinte al Consiliului Judeţean Olt în perioada iunie 2008 - iunie 2016.