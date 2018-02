SPORT: Andrei Dumitraş: Suntem cu toţii supăraţi de ratarea play-off-ului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Prezent în faţa mass-mediei, jucătorul FC Botoşani Andrei Dumitraş a declarat că atmosfera în vestiar este una tristă după ce echipa a ratat play-off-ul. „E apăsător cum s-au petrecut lucrurile. Când am venit aici am venit cu gândul să ne calificăm în play-off şi a fost frumos, dar supărarea este destul de mare. În vestiar suntem supăraţi toţi. Suntem noi dezamăgiţi pentru că am dezamăgit pe ceilalţi care au crezut în noi. Am ratat acest obiectiv, dar trebuie să ne adunăm, să demonstrăm că suntem o familie şi împreună suntem puternici”, a declarat Andrei Dumitraş.