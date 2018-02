SPORT: Costel Enache şi-a asumat ratarea play-off-ului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani şi-a asumat astăzi într-o conferinţă de presă, ratarea play-off-ului Ligii I. „Dacă eu sunt principalul vinovat, eu îmi asum. Asumarea constă în faptul că dacă obiectivele imediate nu sunt realizabile cred că munca mea nu mai are niciun rost. Pentru mine, dezamăgirea cea mai mare este faptul că nu am mai pierdut niciodată nimic care era aproape palpabil. Aia e durerea mea cea mai mare. Noi am avut în mână lucrul acesta şi l-am scăpat, l-am lăsat să ne scape”, a declarat Costel Enache.