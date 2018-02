LOCAL: Oase de mamut descoperite la Manoleasa

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zona Manoleasa – Ripiceni continuă să uimească sub aspectul descoperirilor arheologice, fie ele şi întâmplătoare. În urmă cu câteva zile au fost descoperite la Manoleasa câteva oase de mamut, respectiv o vertebră şi două bucăţi de maxilar cu câte o măsea. „Chiar ieri primarul de la Manoleasa ne-a semnalat şi împreună cu colegii de la Direcţia de Cultură am fost acolo şi am preluat nişte oase de mamut. Au fost descoperite de câţiva localnici care săpau în malul Prutului, într-o zonă de confluenţă a unui pârâu cu Prutul”, a declarat Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Judeţean.

Potrivit oficialului, zona Ripiceni – Manoleasa este foarte bine cunoscută, acolo fiind descoperiţi şi fildeşi de mamut. Oasele de mamut vor fi trimise la Iaşi , la Institutul de Arheologie pentru cercetare, după care vor reveni în patrimoniul muzeului.

„În legătura cu oasele de mamut descoperite, putem face analogie cu cele descoperite în zona din imediata vecinătate. Una dintre cele mai importante tabere de vânătoare descoperite la noi, cu o vechime de 40.000-50.000 de ani, este cea de la Ripiceni, pe malul Prutului, cercetată de arheologi o perioadă, cu rezultate remarcabile si unde au fost utilizate pe scară largă resturi osoase ale mamuţilor”, a mai precizat Aurel Melniciuc.

Oasele descoperite ar putea avea şi câteva zeci de mii de ani.

În anul 1977, la Ripiceni, în şantierul arheologic de salvare deschis înaintea începerii lucrărilor la barajul Stânca – Costeşti au fost descoperiţi zece fildeşi, oase şi măsele de mamut şi unelte folosite de oameni în urmă cu 20.000 de ani. Unul dintre fildeşii descoperiţi atunci se află în Muzeul Săveni şi are doi metri şi jumătate. Specialiştii apreciază că are o vechime de peste 15.000 de ani şi este unic în Sud Estul Europei. Un alt fildeş este expus la Muzeul Judeţean.