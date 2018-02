LOCAL: Unul dintre cei mai mari traficanţi de ţigări se întoarce în puşcărie, după o gafă de necrezut

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Unul dintre primii traficanţi de ţigări din judeţul Botoşani, condamnat la închisoare cu executare pentru constituire de grup infracţional organizat şi dare de mită, se întoarce după gratii pentru o gafă de necrezut. Este vorba despre Daniel Străchinariu, în vârstă de 40 de ani, din catul Corjăuţi, comuna Hilişeu Horia, care a fost condamnat definitiv astăzi de magistraţii Curţii de Apel Suceava la un an de închisoare cu executare pentru conducere fără permis. Fapta care l-a trimis la puşcărie a avut loc în seara de 4 martie 2017, când bărbatul a fost surprins de radar gonind cu un VW Golf, cu 78 de kilometri pe oră prin sat, pe drumul judeţean care străbate comuna Şendriceni. Poliţiştii nu ştiau cine este la volan şi i-au făcut semn şoferului să oprească pentru a-l amenda. Ulterior, însă, agenţii rutieri au realizat că Daniel Străchinariu nu are permis de conducere şi i-au întocmit un dosar penal. Instanţele de judecată merg pe o idee comună, cei prinşi în astfel de situaţii fiind condamnaţi de regulă la 8 luni de închisoare cu suspendare. Însă, în momentul în care dosarul lui Străchinariu a ajuns pe rolul Judecătoriei Dorohoi, magistraţii au realizat că bărbatul este recidivist, după condamnările din trecut pentru trafic cu ţigări. Ba, mai mult, întrucât pedepsele vechi erau mai mari de un an, iar termenul de reabilitare nu era împlinit la data săvârșirii infracțiunii, instanţa l-a condamnat la un an de puşcărie în regim de detenţie. Daniel Străchinariu a făcut imediat apel, însă acţiunea lui a fost respinsă astăzi ca "nefondată". Prin urmare, poliţiştii urmau să-l caute pentru a-l încarcera.

Povestea lui Daniel Străchinariu începe prin anii 2000, când s-au pus de fapt bazele primelor mari afaceri cu ţigări din judeţ. Împreună cu alţi foşti militari ai unei unităţi de grăniceri din zona de frontieră, din apropiere de Racovăţ (com. Pomârla), el s-a apucat de micul trafic de frontieră. Prinşi de câteva ori de autorităţi, ei nu au renunţat. Ba, mai mult, după câţiva ani clanul s-a întărit şi a început afacerile la nivel înalt cu parteneri ucraineni şi moldoveni. Era toamna lui 2007 când gruparea, din care făcea parte şi Străchinariu, dar şi fraţii Leonte, au trecut la racolarea unor poliţişti de frontieră, care să le asigure „spatele”. Doar că unul dintre poliţişti i-a denunţat, şi a început un nou filaj cu cei de la DIICOT, DGA şi alte structuri, care au realizat interceptări inclusiv dintr-un elicopter care survola zona de frontieră. Astfel, capii reţelei au fost ridicaţi, arestaţi şi trimişi în judecată, Daniel Străchinariu alegându-se cu o pedeapsă de patru ani şi 10 luni de închisoare. Încarcerat, el a fost eliberat condiţionat în septembrie 2013. Gurile rele spun că el ar fi lucrat pentru cineva „cu nume mare”, unii indicându-i pe foştii lideri PSD din zona Bacău din acele timpuri.