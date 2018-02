SPORT: Gică Hagi încrezător în calificarea în play-off

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Managerul general al formaţiei Viitorul, Gică Hagi, a declarat că elevii săi pot obţine un rezultat pozitiv în jocul din Copou cu CSM Poli Iaşi, meci decisiv pentru calificarea în play-off.

„E un meci de a intra în play-off sau de a nu intra. Ar fi o performanţă fantastică pentru un club ca al nostru să fim pentru al treilea an consecutiv în play-off. Ne dorim asta, am arătat că suntem buni. Avem o echipă tânără, dar avem şi exigenţe, pretenţii. E la îndemâna noastră, am muncit până acum şi ne dorim lucrul ăsta. Depindem de noi, de ceea ce vom face, restul nu e treaba noastră.Avem un meci important împotriva unei echipe de valoare, care a demonstrat că e în fomă. Au câştigat toate meciurile pe care le-au avut în acest an, dar şi noi suntem în formă. Eu zic că echipa a arătat bine de la meci la meci. Avem două victorii în spate, va fi un meci deschis. Suntem încrezători în puterea noastră, în jocul nostru, ştim că putem fi mai buni ca ei”, a declarat Gică Hagi.

Partida din Copou dintre CSM Poli Iaşi şi Viitorul va începe la ora 19:45, odată cu meciul de la Giurgiu dintre Astra şi Dinamo, şi va fi transmisă în direct de Digi, Telekom şi Look.