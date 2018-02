NAÅ¢IONAL: Procurorul ÅŸef al DNA a declarat cÄƒ nu a contestat niciodatÄƒ autoritatea CurÅ£ii ConstituÅ£ionale

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a afirmat marţi, în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), că nu a contestat niciodată autoritatea Curţii Constituţionale, aşa cum a susţinut ministrul Justiţiei în cererea de revocare a sa din funcţie.

"Niciodată, în intervenţiile publice şi nici în cadrul şedinţelor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nu am contestat autoritatea Curţii Constituţionale, nu am criticat, nu am emis niciun fel de judecată de valoare, nici critică, nici laudativă, cu privire la anumite decizii", a declarat Kovesi.

Ea a precizat că singurele discuţii cu privire la decizii ale Curţii Constituţionale au fost cele legate de impactul pe care l-au avut, din punct de vedere administrativ, asupra instituţiei pe care o conduce.

"Ca şi conducător al instituţiei, a trebuit să evaluez de fiecare dată impactul pe care anumite decizii ale Curţii Constituţionale sau impactul pe care anumite modificări legislative îl au în activitatea noastră pentru alocarea resurselor. Spre exemplu, există acea decizie a Curţii Constituţionale privind modul în care se realizează interceptările, ceea ce a determinat o reacţie instituţională, în sensul de a realoca resurse şi de a face câteva modificări interne, pentru a fi în măsură să respectăm în totalitate aceste decizii", a explicat Laura Codruţa Kovesi.