LOCAL: Şofer turmentat dat jos de la volan

Ieri, poliţiştii Biroului Rutier Botoşani, au depistat pe drumul judeţean DJ 208 C, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din localitatea Tudora, care conducea un autoturism, deşi era sub influenţa băuturilor alcoolice. În momentul în care l-au oprit şi s-au apropiat de el, poliţiştii au simţit miros de băuturi alcoolice şi l-au pus pe bărbat să sufle în etilotest. Întrucât valoarea indicată a fost de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, şoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.