LOCAL:Animale sălbatice hrănite pe timpul gerului de vânători

Gerul şi ninsorile din ultima vreme nu au pus mari probleme doar oamenilor şi autorităţilor, ci şi animalelor sălbatice. Stratul gros de zăpadă a redus din posibilităţile animalelor sălbatice de a-şi procura hrana din mediul lor natural, iar autorităţile au luat măsuri. Reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) au înfiinţat puncte de hrană fixă pe toate fondurile unde trăiesc animale. Aceştia au pus lucernă, porumb, fân şi sare pentru căprioare, iepuri şi porci mistreţi. „Ne-am asigurat din timp că vom avea hrană pentru animale şi am cumpărat 50 de tone de furaje, plus ce am recoltat noi prin personalul propriu.În plus mai luăm de la un hypermarket din oraş fructe scoase de la comercializare, le sortăm şi le punem prin pădure.”, a declarat Cosmin Humelnicu, directorul AJVPS.Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi cultivă ogoarele pe care le au în proprietate, dar şi terenurile concesionate pentru a putea asigura mâncarea animalelor pe timp de iarnă. Lipsa hranei poate aduce animalele spre zonele locuite pentru a o procura, constituind un pericol pentru oameni.În această perioadă şi animalele domestice au de suferit, veterinarii sfătuindu-i pe proprietari să le ţină pe perioada gerului închise, iar apa să fie schimbată de cel puţin două ori pe zi.