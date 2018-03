LOCAL: Primăvara Clasicilor, la Filiala Primăverii a Bibliotecii Judeţene

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cenaclul Junimea Junior, coordonat de profesor Mihaela Țicalo, de la Şcoala 13 Botoşani şi Filiala 1 Primăverii a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” au organizat ieri manifestarea „Primăvara Clasicilor”. Parte a proiectului-concurs „Itinerarii literare” și prilejuită de Ziua Mondială a Scriitorilor, marcată an de an pe data de 3 martie, manifestarea își propune să evidențieze cele mai bune creații literare și eseuri despre clasicismul românesc, aparținând copiilor din cadrul cenaclului. Cel mai bun eseu votat va fi tipărit in revista Cenaclului Literar Junimea Junior, numită ”Fițuica JJ”.

„Perioada marilor clasici rămâne perioada cea mai importantă și cea mai valoroasă din întreaga istorie a literaturii noastre. Marii autori ai epocii au intrat, încă din timpul vieții, în legendă, pe bună dreptate fiind considerați ”scriitori –mituri”. Cu toate acestea, marii noștri clasici trebuie mereu reactualizați și reanalizați, în jurul lor fiind necesară întreținerea unui cult lucid şi raționalist”, au declarat organizatorii.