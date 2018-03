LOCAL: Simion Drelciuc - Consider că am menţinut căile rutiere circulabile în condiţii de iarnă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Condiţiile meteo extreme de ultima săptămână au impus folosirea unei cantităţi mari de material antiderapant în municipul Botoşani.

Potrivit celor precizate de Simion Drelciuc, directorul general al Urban Serv, de la începutul anului au fost folosite aproximativ 450 de tone de material antiderapant, mare parte în ultima săptămână. În activitatea de deszăpezire se foloseşte sare cu nisip, sare în combinaţie cu clorură de calciu, sau numai clorură de calciu. „Până la minus 15 grade putem utiliza sarea, dar când temperaturile sunt cu mult mai scăzute, folosim numai clorură. Consider că am reuşit, nu sută la sută, dar cel puţin 95%, să menţinem căile rutiere şi pietonale circulabile în condiţii de iarnă. Noi avem o maşină care circulă toată noaptea, avem o maşină de patrulare echipată corespunzător cu care se verifică toate străzile. În general ţinem sub control intrările în oraş şi toate sensurile giratorii”, a declarat directorul Urban Serv.

Societatea din subordinea Consiliului Local a intrat în iarnă cu o mie de tone de material antiderapant. La această oră unitatea mai are pe stoc aproximativ 150 de tone, însă, dacă situaţia o va impune, vor fi achiziţionate cantităţi suplimentare. Facturile lunare plătite de municipalitate pentru activitatea de dezsăpezire sunt de aproximativ 450.000 de lei, aici intrând şi contravaloarea materialelor folosite în activitatea de deszăpezire.

„Noi ne-am preconizat la începutul iernii o anumită cantitate de material antiderapant. Având în vedere nu atât cantităţile de zăpadă care au căzut, ci numărul mare de zile în care poleiul a fost prezent, am folosit material antiderapant şi chiar am depăşit cantitatea estimată. De aceea am spus, în toată iarna, nu zăpada a fost problema, ci poleiul, apărut urmare a variaţiilor mari de temperatură”, a concluzionat Simion Drelciuc.