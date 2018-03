NAŢIONAL: Ministrul Justiţiei, atac la adresa procurorului general Augustin Lazăr

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, că procedura de evaluare a procurorilor de rang înalt se realizează în baza legii şi nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, în măsura în care acesta cuprinde norme contrare legii.

’O regulă elementară! Procedura de evaluare a procurorilor de rang înalt se realizează în baza legii şi nu a regulamentului CSM, în măsura în care acesta cuprinde norme contrare legii!’, a scris ministrul Justiţiei, pe Facebook.

Potrivit lui Tudorel Toader, la nivelul Ministerului Justiţiei se realizează un studiu comparativ privind raportul dintre numărul de locuitori şi numărul de magistraţi, în statele membre ale UE.

Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, într-un interviu, că ministrul Tudorel Toader nu a respectat regulamentul CSM la procedura de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, întrebându-se dacă Executivul poate să se erijeze în acelaşi timp ’în denunţător şi apoi în evaluator’.

’Este bine-cunoscut că există art. 24, indice 1, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM, prin care se reglementează pas cu pas procedura de verificare a managementului practicat de un procuror-şef. De la sesizare până la verificarea de către Inspecţia Judiciară. Apoi, punerea în discuţie în secţia de profil, dacă este procuror sau judecător, apoi se cer apărările celui în cauză. Se aduce la cunoştinţă şi se poate face verificarea apărărilor. După care, secţia dispune sau nu revocarea. Cel în cauză are posibilitatea să atace hotărârea secţiei la plen iar după plen are posibilitatea să se adreseze Secţiei de contencios a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prin urmare, este o procedură foarte elaborată iar eu am întrebat în Secţia de procurori dacă există posibilitatea, dacă este permis ca Executivul să intervină peste această procedură şi dacă poate să o neglijeze şi să facă propria evaluare. Adică, Executivul să se erijeze în acelaşi timp în denunţător şi apoi în evaluator, în judecător al situaţiei, pentru a cere în continuare revocarea unui magistrat cu funcţie de conducere. Răspunsul nostru este că nu poate, fiindcă ar trece linia roşie a separaţiei puterilor în stat’, a afirmat Lazăr.