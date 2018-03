SPORT: Ziua Mondială a Tenisului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ziua Mondială a Tenisului este sărbătorită în prima zi de luni din martie, în acest an fiind marcată la 5 martie 2018. Sloganul acestei zile este "One day. One world. One sport" ("O zi. O lume. Un sport").

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) celebrează Ziua Mondială a Tenisului cu scopul de a promova acest sport şi de a spori participarea la tenis în rândul tinerilor jucători din întreaga lume.

Potrivit www.worldtennisday.com, Ziua Mondială a Tenisului a fost instituită la 4 martie 2013, de StarGames, în jurul a două turnee de succes: BNP Paribas Showdown în Madison Square Garden din New York şi Asia World-Arena din Hong Kong, iniţiativa beneficiind de un sprijin extraordinar încă de la anunţul de înfiinţare a unei zile dedicate "sportului alb", din noiembrie 2012. La ambele evenimente sportive au participat tenismeni actuali şi foşti jucători de top, având loc, totodată, demonstraţii ale juniorilor. În anul lansării, activităţile "World Tennis Day" s-au desfăşurat în 58 de ţări.

Tot în 2013, ITF a sărbătorit centenarul ca organism internaţional al tenisului, federaţia fiind fondată la 1 martie 1913. În prezent, ITF are 210 asociaţii naţionale.

Cu ocazia acestei zile, unele ţări organizează jocuri demonstrative cu vedete ale tenisului mondial, iar altele oferă cursuri de instruire pentru practicanţii mai tineri, indică www.ftm.md. Toate aceste activităţi contribuie direct la atragerea unui număr mai mare de tineri şi adulţi în practicarea acestui sport, întrucât manifestările sunt organizate public, în spaţii deschise, accesibile tuturor celor care vor să ia parte la evenimentele sportive locale.

Printre participanţii la turneele demonstrative cu ocazia Ziua Mondială a Tenisului s-au numărat, de-a lungul timpului, conform www.worldtennisday.com: Serena Williams (SUA), Victoria Azarenka (Belarus), Gabriela Sabatini (Argentina), Monica Seles (ex-Iugoslavia), Caroline Wozniacki (Danemarca), Garbine Muguruza (Spania) şi jucători, precum şi Juan Martin del Potro (Argentina), Rafael Nadal (Spania), Novak Djokovic (Serbia), Andy Murray (Marea Britanie), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Roger Federer (Elveţia), Gael Monfils (Franţa), Stan Wawrinka (Elveţia), Andy Roddick (SUA), fraţii Bob şi Mike Bryan (SUA) etc.

Tenisul este un sport jucat fie între doi jucători (simplu), fie între două echipe a câte doi jucători (dublu). Jucătorii folosesc o rachetă pe bază de racordaj pentru a lovi o minge de cauciuc acoperita cu pâslă peste fileu, mingea trebuind să ajungă în terenul adversarului. Originar din Anglia, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, tenisul s-a răspândit mai întâi în lumea engleză, în special la persoanele bogate din clasele superioare şi apoi în Europa. Tenisul este, în prezent, sport olimpic şi este jucat indiferent de bani, de vârstă, în multe ţări de pe glob.