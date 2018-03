LOCAL:Proiectare prelungită la drumul strategic

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finalizarea proiectării drumului strategic se prelungeşte până la sfârşitul lunii martie. Deşi preşedintele CJ, Costică Macaleţi, spunea zilele trecute că aceasta va fi gata la jumătatea lunii martie, finalizarea acesteia a fost amânată.”Este vorba de o prelungire a termenului şi nu de o amânare propriu zisă. În interiorul regulilor şi legii a fost luată această măsură de către proiectatant pentru a pune totul la punct şi a-l preda aşa cum trebuie. La final de lună va fi terminată, dar nu am toate datele.” a spus şefului judeţului. Potrivit acestuia, firma care se ocupă de proiectare este din Cluj şi este cea care a făcut şi studiul de prefezabilitate şi s-a ocupat de introducerea documentaţiei către ADR Piatra Neamţ.De asemnea, nu există pericol de pierdere a fondurilor obţinute pentru drumul strategic, odată cu acesta prelungire a proiectării.După finalizarea acesteia licitaţiile la drumul strategic vor fi organizate separat, pentru fiecare tronson în parte, în ideea de a avea mai mulţi ofertanţi, iar dacă nu vor fi probleme, în toamna acestui an există şanse ca lucrările să înceapă. Drumul strategic are o lungime totală de 106,2 kilometri, iar beneficiari direcţi vor fi peste 50.000 de cetăţeni care vor avea drumuri judeţene asfaltate în comunele Albeşti, Blândeşti, Călăraşi, Dângeni, Dobârceni, Gorbăneşti, Hăneşti, Hlipiceni, Lunca, Mihălăşeni, Răuseni, Suliţa, Todireni şi Truşeşti, precum şi cei din comuna Şipote din judeţul Iaşi.