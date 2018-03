LOCAL: Percheziţii în Dorohoi. Locuinţe scotocite cu mascaţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii de frontieră botoşăneni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, au descins ieri la trei adrese de pe raza municipiului Dorohoi unde au efectuat percheziţii domiciliare la persoane care au preocupări în sfera contrabandei cu ţigări. "În urma documentării activităţilor infracţionale, în perioada ianuarie - februarie a.c., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Dorohoi, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au stabilit că cetăţenii români Cătălin P., Constantin H., Pelin şi Florica F., cu vârste cuprinse între 17 şi 60 ani, domiciliaţi pe raza judeţului Botoşani, desfăşoară activităţi de colectare, transport, depozitare şi vânzare de produse accizabile supuse marcării, cunoscând că acestea provin din contrabandă, obţinând astfel, în mod ilicit, beneficii financiare", se arată într-un comunicat de presă emis astăzi de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani. În urma percheziţiilor a fost descoperită şi reţinută cantitatea totală de 26.920 ţigarete (n.r. - 1.346 de pachete de ţigări) diferite mărci, de provenienţă R.Ucraina, R. Moldova, Rusia şi Duty Free, în valoare totală de 12.670 lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă şi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională.