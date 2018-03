LOCAL: Şedinţă la primărie de la noroaiele de pe străzi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La această oră, în sala de şedinţe a Consiliului Municipal are loc şedinţa convocată de primarul Cătălin Flutur, urmare a demersurilor făcute ieri de botoşănenii nemulţumiţi de noroaiele existente în zona Izvoarelor, Zimbrului, Vâlcelei. Tomis. La şedinţă participă Valeriu Iftime şi Viorel Iliuţă, director şi director adjunct al Elsaco, Cătălin Fetcu, director tehnic în cadrul Nova Apaserv, Cornel Iurac, coordonatorul lucrărilor de extindere a reţelei a apă canalizare, Mihail Vrăjitoru, directorul Conrec, Doru Ciubotaru, managerul de proiect. Este prezent şi Dumitru Isac, botoşănean care are casă pe strada Tomis.

În debutul şedinţei, Cătălin Flutur a arătat că situaţia nu mai poate fi tolerată şi a solicitat urgentarea lucrărilor de extindere a reţelei de apă şi canalizare. Edilul a amintit de problemele cu care se confruntă cetăţenii din acea zonă, solicitând ca străzile să fie readuse la aspectul avut înainte de debutul lucrărilor pentru ca în zonă să ajungă salvările şi pompierii, în caz de nevoie.

Reprezentanţii Elsaco au arătat că multe probleme sunt cauzate de străzile care sunt în pantă, dar şi de faptul că mulţi botoşăneni deversează apele reziduale pe stradă.

„Noi am refăcut străzile exact pe structura pe care le-am găsit, poate or fi câteva cazuri în care nu am reuşit să le întreţinem într-o perioadă mai dificilă de dezgheţ, dar am tot intervenit. Pe Vâlcelei nu s-a lucrat deloc. Eroilor e predată, cu recepţie finală. Pe celelalte străzi, într-adevăr sunt diferenţe mari de nivel, nu au şanţuri de scurgere”, a declarat Cătălin Fetcu.