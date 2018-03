Local: Laurienii: emoţii, nervi consumaţi şi foarte mult stres, dar totul a meritat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

" A fost o experienţă minunată. Iniţial am venit cu gândul de a-mi crea amintiri frumoase şi de cunoaşte oameni frumoşi. Nu m-am gândit nici macar o secundă că voi câştiga, deşi am avut încredere în mine şi am dat tot ce am putut la fiecare repetiţie. Au fost emoţii, nervi consumaţi şi foarte mult stres dar totul a meritat. Trebuie să le mulţumesc celor care m-au încurajat şi au avut încredere în mine, dar mai ales organizatorilor care au muncit foarte mult cot la cot cu noi.",

"M-am distrat enorm la acest bal, a fost cu adevărat o experienţă frumoasă de care îmi voi aminti cu drag şi peste ani. Am avut parte de multe momente stresante dar şi de multe altele amuzante, distractive. Rămân surprins că am reuşit să formăm ceva aşa frumos într-un timp atât de scurt.Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, în special doamnei profesor Elena Alecsa, celorlalţi profesori implicaţi şi organizatorilor minunaţi.", sunt declaraţiile făcute de câştigătorii concursului Miss şi Mister Preuniversitaria organizat de laurieni. Mai exact Miss Ramona Lupu şi Mister Sebastian Marian Ştefancu, ambii din clasa a XI-a H a Colegiului Naţional „A.T Laurian”. Competiţia a avut loc la sfârşitul de săptămână ce a trecut şi a rămas deschisă pentru celelalte colegii şi licee ce doresc să-şi demonstreze calităţile în arta frumosului, eleganţei, politeţii şi deşteptăciunii, pe scurt în bucuria de a fi tânăr.

Competiţia Preuniversitaria este destinată elevilor din clasele IX – XII, nu doar bobocilor din primul an de liceu şi este deja o tradiţie ca, în primăvară, tinerii de le acest nivel de învăţământ să arate că pot îmbina şcoala cu divertisementul şi seriozitatea cu jocurile imaginaţiei.