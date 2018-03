SPORT: Enache cere concentrare la meciul cu Juventus!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat în cadrul unei conferințe de presă că partida de vineri cu Juventus din startul play-out-ului Ligii I va fi una dificilă.

Tehnicianul crede că elevii săi au învățat din greșelile pe care le-au făcut contra bucureștenilor în jocul încheiat nedecis 0-0 ppe „Municipal” în acest sezon regular și vor tranșa disputa în favoarea lor.

„Eu cred că nu trebuie să scăpăm din atenţie şi concentrare meciul cu Juventus. Am mai făcut-o o dată şi cu cele două puncte pierde am ratat un an întreg. Nu ei sunt vinovaţi pentru ce s-a întâmplat, noi nu am fost eficienţi la finalizare. Am revăzut meciul şi nu pot să le reproşez jucătorilor că nu au luptat. Nu avem obiectiv de a ne lua o revanşă şi de a căuta vinovaţi în alţii, doar trebuie să învăţăm din ceea ce am greşit. Putem face alte greşeli, pentru că este inevitabil apar, dar nu acelaşi”, a declarat Costel Enache.

Partia FC Botoșani- Juventus București, meci contând pentru prima etapă a play-out-ului va avea loc vineri de la ora 18:00.