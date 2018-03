SPORT: Play-out-ul tratat cu maxima seriozitate de FC Botosani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tehnicianul FC Botoșani, Costel Enache, a spus că deși toată lumea vorbește de acest play-off și play-out ca de un nou campionat, pentru el lucrurile nu stau întocmai.

„Toată lumea vorbeşte de un nou campionat, deşi aşa personal nu pot să abordez diferit lucrurile, pentru mine este un an competiţional, lucrurile trebuiesc luate într-o complexitate. Nu pot face diferenţă între prima parte şi a doua, între un campionat şi celălalt. Chiar dacă am ratat un obiectiv de care am fost foarte aproape, un obiectiv important, nu pot sa dau deoparte munca de atâta timp a jucătorilor, o perioadă în care s-au luptat de la egal la egal cu echipe puternice. Uitaţi-vă că am reuşit să fim la acelaşi nivel cu Dinamo, un club cu pretenţii mult mai mari decât noi. Sunt lucruri bune, sigur rămâne frustrarea, durerea şi regretul tuturor că am pierdut o şansă foarte mare. Trebuie să mergem mai departe în schimb, chiar dacă avem suferinţe. Lucrurile pot fi corectate cu o performanţă în Cupa României şi de ce nu, cu un loc 1 în play-out. Este o luptă care ne poate motiva. Nu am gândit niciodată să menajez jucători, este important să îi avem proaspeţi pentru a ne atinge obiectivul la fiecare meci. Este clar că avem soluţii foarte bune în cadrul lotului şi cu sigurnaţă le vom folosi cele mai bune”, a menționat Costel Enache.