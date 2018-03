SPORT: Stelian Cucu: Cu Juventus va fi un meci de luptă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Referindu-se la meciul cu Juventus, mijlocaşul Stelian Cucu a declarat că se aşteaptă la un meci de luptă.

„Va fi un meci de luptă. Nu știu cât de dificil va fi acest meci dar mă aștept la un meci de luptă. Nu știu cum va fi terenul. Pornim la un nou drum, ce a fost în campionat a trecut. Toată lumea spune că presiunea și-a spus cuvântul. Pentru mine nu a fost o presiune. Atât s-a putut. Eu spun că suntem mai valoroși decât cei de la Juventus. Că nu s-a văzut în campionat… Ne-a mai rămas Cupa României. Ne gândim la meciul de cupă dar deocamdată să trecem de Juventus. Sunt puțin dezamăgit că nu prea am jucat. Mă așteptam să joc. Consider că aduceam un plus echipei. Decizia a fost a antrenorului, el a alcătuit un 11 și respect deciziile lui”, a declarat Stelian Cucu.

Partida FC Botoşani- Juventus Bucureşti va avea loc mâine de la ora 18:00, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi, Telekom Sport şi Look.