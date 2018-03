INTERNAŢIONAL: Manifestaţii de Ziua Internaţională a Femeii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O grevă generală a femeilor din Spania, jogging organizat în Arabia Saudită, un "maraton" simbolic într-un fost fief al Statului Islamic din Irak şi operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au făcut parte din numeroasele evenimente şi manifestaţii organizate joi, 8 martie, în lumea întreagă pentru a marca Ziua Internaţională a Femeii, informează AFP, Reuters şi Press Association.

Spania - grevă generală "feminină"

O grevă generală a femeilor, un eveniment fără precedent în această ţară, a constat în organizarea unor pichete de grevă în faţa marilor magazine, perturbarea transporturilor şi absenţa prezentatoarelor vedetă din mass-media. Principalele două sindicate spaniole, UGT şi CCOO, au îndemnat la oprirea activităţilor profesionale timp de două ore, la care au participat 5,3 milioane de persoane la nivelul întregii ţări, potrivit estimărilor. Alte sindicate au îndemnat la o grevă pe durata întregii zile, inspirată dintr-o mişcare similară organizată în Islanda în 1975.

Aproximativ 200.000 de persoane au manifestat pentru drepturile femeilor joi seară la Barcelona, potrivit Poliţiei locale.

Irak - "maraton" feminin la Mosul

Aproximativ 300 de femei au participat la un "maraton" simbolic, organizat pe distanţa de 900 de metri pe un bulevard din Mosul, al doilea oraş ca mărime din Irak, recâştigat în iulie 2017 din mâinile jihadiştilor din organizaţia teroristă Stat Islamic. "Prin acest maraton, vrem să redăm femeii locul ei meritat, în contextul în care ea a fost ţinută mult timp la distanţă de Mosul", a declarat organizatoarea principală a evenimentului, Fatima Khalaf. Unele dintre organizatoare au purtat pancarte cu mesaje ce reaminteau realităţile dure suferite de femeile irakiene: "Opriţi căsătoriile minorelor!", "Rupe tăcerea şi spune ’Nu!’" şi "Am dreptul de a mă exprima liber".

Polonia - împotriva interzicerii avortului

Polonezele au manifestat în 40 de oraşe din ţară. "Subiectul avortului se impune, evident, astăzi, pentru că un proiect de înăsprire a legii, ce înseamnă de facto interzicerea totală a întreruperilor voluntare de sarcină, este studiat în prezent de Parlament", a declarat Marta Lempart, o militantă feministă. Parlamentul polonez, dominat de dreapta conservatoare, lucrează în prezent la un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, nu va mai permite avorturile decât în două tipuri de situaţii: risc pentru viaţa şi sănătatea mamei şi sarcina este rezultatul unui viol sau al unui incest. Întreruperile voluntare de sarcină în caz de malformaţie a fetusului nu vor mai fi permise.

Turcia - defilare sub supraveghere strictă

Mai multe mii de femei au defilat sub supravegherea strictă a Poliţiei pe bulevardul Istiklal din Istanbul pentru a cere mai multă "libertate" şi "sfârşitul patriarhatului", potrivit corespondentului local al AFP. "Situaţia femeilor este ruşinoasă. Şi se înrăutăţeşte", a declarat pentru AFP o participantă la miting, Turkan Gezmis. Organizaţiile care luptă pentru apărarea drepturilor femeilor denunţă cu regularitate declaraţiile considerate sexiste ale liderilor politici turci, începând cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan. El a reiterat de altfel, joi, într-o ceremonie organizată cu ocazia Zilei Femeii, că îşi doreşte ca femeile turce să nască "cel puţin trei copii".

Statele Unite - necrologuri cu întârziere

The New York Times a reparat o nedreptate istorică publicând necrologuri pentru 15 femei celebre, ale căror decese nu au fost anunţate la vremea producerii lor în celebrul cotidian american. Romanciera britanică Charlotte Bronte (decedată în 1855), poeta americană Sylvia Plath (decedată în 1963), devenită o legendă a feminismului, şi fotografa Diane Arbus (decedată în 1971) fac parte dintre aceste celebrităţi care au fost "neglijate" de marele ziar newyorkez. "Din 1851", necrologurile din The New York Times sunt dominate de bărbaţi caucazieni. Astăzi, adăugăm poveştile de viaţă ale unui număr de 15 femei remarcabile", au explicat reprezentanţii cotidianului.

Manifestaţii în America Latină

Zeci de mii de femei care purtau tricouri violet şi eşarfe verzi au defilat joi la Buenos Aires, capitala Argentinei, dar şi în Mexic şi în mai multe capitale latino-americane pentru a denunţa violenţele comise asupra femeilor. În Uruguay, Ziua Internaţională a Femeii a fost celebrată cu un marş uriaş, însă evenimentul a fost umbrit de asasinarea unei femei în nordul ţării.

Actele de "femicid" - asasinarea unei femei motivată de faptul că persoana ucisă este femeie - sunt răspândite în ţările din America Latină, cel mai bun exemplu în acest sens fiind Mexicul, unde numărul femeilor asasinate este în creştere după anul 2016, potrivit ONU. În 2016, în Mexic s-au produs 2.746 acte de "femicid", contra 2.324 în 2015. Cifrele oficiale din 2017 nu sunt încă disponibile, însă anumite estimări vorbesc despre 1.966 de cazuri.

Franţa - un ziar vândut mai scump bărbaţilor

Cotidianul francez Liberation a fost vândut cu 25% mai scump pentru bărbaţi decât pentru femei în cursul zilei de joi, pentru a simboliza decalajul salarial dintre cele două sexe, care este tot de 25%, în medie, la nivelul întregii ţări.

Arabia Saudită - un jogging feminin în Jeddah

Fără să acorde importanţă privirilor amuzate ale trecătorilor, mai multe femei din oraşul saudit Jeddah au marcat Ziua Internaţională a Femeii exercitându-şi una dintre libertăţile lor recent dobândite: dreptul de a face jogging, relatează Reuters. Prinţul moştenitor Mohammed bin Salman a anulat mai multe restricţii cheie impuse în privinţa drepturilor femeilor. Ele pot de acum înainte să asiste la meciuri de fotbal, să participe ele însele la diverse competiţii sportive şi, până la vară, să conducă automobile.

Marea Britanie - curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine

Mai multe curse aeriene au operat cu echipaje exclusiv feminine joi, pentru a marca Ziua Internaţională a Femeii, a anunţat Press Association. Companiile aeriene vor să le încurajeze pe fete şi femei să îşi construiască o carieră în industria aviaţiei, în care doar 3% din totalul piloţilor de pe plan mondial sunt femei. British Airways a stabilit recordul pentru cel mai mare număr de femei care au participat la o singură cursă aeriană. Şaizeci şi două de femei - inclusiv însoţitoare de bord, angajate care triază bagajele, personal de check-in şi angajate ale departamentelor de securitate - au contribuit la operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a cursei BA1484 de la Londra la Glasgow.

Şase echipaje exclusiv feminine au deservit 16 curse operate de compania EasyJet joi - constând în căpitan, prim ofiţer şi un echipaj de cabină compus din patru persoane - spre destinaţiile următoare: Londra, Bologna, Roma, Milano, Barcelona, Amsterdam şi Agadir.

Compania Virgin Atlantic a marcat Ziua Internaţională a Femeii cu trei echipaje exclusiv feminine la bordul unor avioane care au decolat joi din Manchester şi de pe două aeroporturi din Londra - Gatwick şi Heathrow.