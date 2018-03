LOCAL: Fotbalişti ai generaţiei de aur, în vizită la Primăria Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul Cătălin Flutur s-a întâlnit astăzi cu doi mari fotbalişti din generaţia de aur. Edilul a fost vizitat de Ionuț Lupescu, candidat la președinția Federației Române de Fotbal (FRF) şi de Costel Gâlcă.

În finalul întâlnirii, aceştia s-au declarat încântaţi de rezultatul întrevederii.

Ionuţ Lupescu a declarat că se află în campanie în toată ţara şi doreşte să se întâlnească cu reprezentanţii autorităţilor publice locale deoarece îi consideră parteneri.

"Nu numai oameni privaţi sunt finanţatori. Fotbalul românesc depinde în proporţie de 90-95% de fonduri şi de la autorităţile locale. Am venit astăzi să ne vedem cu domnul primar, ne cunoaştem de foarte mult timp, de când aduceam echipa naţională de tineret aici, la Botoşani, dacă va aduceţi aminte când am pierdut, din păcate, barajul cu Anglia. Mi-a făcut mare plăcere să îl revăd. Motivul meu principal, aşa cum le-am spus şi celorlalţi primari, este acela de a putea face o legislaţie permisivă pentru autorităţile locale ca să poată să dezvolte corect sportul, nu numai fotbalul. Mă bucur foarte mult că am găsit în domnul primar un sprijin. Am discutat şi despre fotbal, foarte mult, nu numai noi suntem microbişti, ci şi domnul primar e un mare microbist", a declarat Ionuţ Lupescu.

Cătălin Flutur a recunoscut că şi-ar dori o schimbare a regulamentului privind votarea conducerii FRF.

"Am vorbit şi despre partea de infrastructură sportivă. Am vorbit despre atenţia pe care ar trebui să o acorde pe viitor poate mai mult juniorilor, pentru că aici este baza. Nu prea înţeleg eu şi m-am lămurit acum prin regulament cum orice club de futsal di n orice comună are vot exact cât o echipă care este în divizia naţională. Părerea mea este că ar trebui schimbat ceva şi la regulament pentru că fenomenul este important pentru toată lumea, dar trebuie să se meargă pe un grad de reprezentare. Cei din liga naţională să aibă 30%, cei din fotbalul feminin încă 30%, juniorii 30% şi futsal 10%. Pentru că altfel nu ştiu dacă la această competiţie, pentru că este vorba de alegeri, câte persoane care cunosc fenomenul vor vota”, a afimat Cătălin Flutur.