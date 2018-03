SPORT: Costel Enache despre duelul dintre Lupescu si Burleanu la FRF: E o luptă grea! Razvan e carismatic!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Lupta pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal (FRF) între Ionuţ Lupescu şi Răzvan Burleanu se anunță una pe muchie de cuțit. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipează o luptă strânsă.

„Nu sunt eu cel care decide soarta. Îi cunosc pe amândoi. Cu Ionuţ chiar am jucat fotbal şi am fost parteneri într-o întrecere. Pe Răzavn îl cunosc poate mai bine pentru că am comunicat mult în ultima perioadă şi nu pot să spun altceva decât ceea ce am spus până acum când am fost întrebat de el. E un om carismatic şi am rămas impresionat de lejeritatea cu care am discutat în dialogurile directe. Creează o atmosferă de încredere în jurul lui şi cred că cu asta m-a uimit. E o luptă grea. Sunt două personalităţi, doi oameni care au forţă. Nu vreau să înclin eu balanţa, nerealistic vorbind. Sper ca cel care va ieşi sp fie preocupat de fenomenul fotbal pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct. E clar că nu se pot schimba lucrurile de pe un an pe altul şi e nevoie de răbdare, de comunicare, de participarea fiecărui factor care poate ajuta sportul şi fotbalul în mod special”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.